В случае провокации Россия не останется в стороне

Российское государство внимательно следит за ситуацией между Незалежной и донбасскими республиками. Наращивание агрессивной риторики со стороны Киева косвенно свидетельствует о возможном начале военных действий против ЛНР и ДНР. Однако в этом случае Россия вступится за Донбасс, и тогда Украине придется нелегко.



Таким прогнозом поделился депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин. Парламентарий считает, что после атаки украинских военных на Донбасс может начаться полномасштабное противостояние Украины с Россией.

Москва придет на помощь соотечественникам и вероятно нанесет удар по главному штабу врага-агрессора – по Киеву. Учитывая соотношение сил, несложно рассчитать, что война будет весьма краткосрочной, киевским властям придется признать разгромное поражение. Такими размышлениями Волошин поделился в эфире канала NewsOne, запись выпуска выложена на "Ютуб".

Украинский парламентарий напомнил, что существенная часть наших военных подразделений все еще находится у рубежей Незалежной. Если Украина развяжет крупный конфликт, российская сторона может начать наступление в районе Одессы, передает слова политика издание URA.RU.

Тем временем, киевские власти готовятся к потере политической независимости из-за российского газопровода "Северный поток-2". Там убеждены, что введение в эксплуатацию нашего трубопровода приведет не только к экономическим последствиям, но и лишит Украину политического веса на международной арене.