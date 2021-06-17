Киев падет: в Раде предрекли последствия нападения Украины на Донбасс

Киев падет: в Раде предрекли последствия нападения Украины на Донбасс
Фото: Ovsyannikova Yulia/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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В случае провокации Россия не останется в стороне

Российское государство внимательно следит за ситуацией между Незалежной и донбасскими республиками. Наращивание агрессивной риторики со стороны Киева косвенно свидетельствует о возможном начале военных действий против ЛНР и ДНР. Однако в этом случае Россия вступится за Донбасс, и тогда Украине придется нелегко.

Таким прогнозом поделился депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин. Парламентарий считает, что после атаки украинских военных на Донбасс может начаться полномасштабное противостояние Украины с Россией.

Москва придет на помощь соотечественникам и вероятно нанесет удар по главному штабу врага-агрессора – по Киеву. Учитывая соотношение сил, несложно рассчитать, что война будет весьма краткосрочной, киевским властям придется признать разгромное поражение. Такими размышлениями Волошин поделился в эфире канала NewsOne, запись выпуска выложена на "Ютуб".

Украинский парламентарий напомнил, что существенная часть наших военных подразделений все еще находится у рубежей Незалежной. Если Украина развяжет крупный конфликт, российская сторона может начать наступление в районе Одессы, передает слова политика издание URA.RU.

Тем временем, киевские власти готовятся к потере политической независимости из-за российского газопровода "Северный поток-2". Там убеждены, что введение в эксплуатацию нашего трубопровода приведет не только к экономическим последствиям, но и лишит Украину политического веса на международной арене.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость256504
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"киевские власти готовятся к потере политической независимости" - как раб может быть независимым????? Весь этот свинячий визг своноправительства свинарника, в который они превратили страну, только из-за того, что придется искать другие способы воровства, раз транзитного бабла не станет
М
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та нее,свинолюди,не боись,вы победите.только уш нападите первыми на росс армию на донбассе с которой успешно воююете уже 7 лет
стрелять в спящих и лупить из орудий по гражданским вы научились,языком побеждать научились а когда дойдет до реальных побед
и учтите,сдавшихся в плен кормить будем только раз в сутки,на нахаляву не расчитывайте,не поможет ни знание гимна россии ни портрет ввп
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