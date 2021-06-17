Американские репортеры довели своего президента до бешенства

Во время пресс-конференции Джо Байден разозлился на журналистов-соотечественников из-за их слов об итогах встречи с Владимиром Путиным. Видео их натянутого общения опубликовано в Сети.

Американские репортеры буквально довели своего президента до бешенства. Они засыпали его вопросами, в одном из которых упоминали непризнание лидером РФ приписываемые его стране хакерские атаки, при том что глава Белого дома назвал переговоры удачными.

Интересовались журналисты, будет ли Путин вести себя по-другому. На это Байден сказал, что о поведении коллеги ничего не говорил и считает, что на его поступки могут повлиять лишь "отношения в мире", цитирует телеканал "360".

Одна из журналисток и вовсе заявила об отсутствии конструктива в прошедшей встрече Байдена с Путиным. На это первый отреагировал нервно и ответил грубо, заявив, что раз она ничего не поняла, то занимается не своим делом.

А после вопроса о кибератаках президент США психанул. Он накричал на журналистов, обвиняя их в том, что они "вообще не поняли, что произошло" и не слушали его. Видео момента опубликовал телеграм-канал "Пул№3". После этого глава Белого дома развернулся и ушел, а позже улетел из Женевы.

Спустя время Байден извинился перед журналисткой Кейтлин Коллинз. Он признал, что был излишне резок. При этом он добавил, что от своих слов не отказывается, ведь важно быть реалистом и не переставать смотреть на все с оптимизмом, сообщил пресс-пул Белого дома, передает РИА "Новости".

Ранее был назван главный итог встречи российского и американского лидеров. Владимир Путин явно победил.