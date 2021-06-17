В Белом доме отказались разговаривать с помощником Зеленского – СМИ

В Белом доме отказались разговаривать с помощником Зеленского – СМИ
Фото: pixabay.com
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Звонок украинца просто проигнорировали

Некоторые представители киевских властей искренне верят, что вся мировая политика крутится вокруг Незалежной. Буквально за несколько дней до российско-американского саммита с Украины начали названивать в Америку. Однако в Белом доме посчитали излишним разговаривать с украинской стороной. Такая информация появилась в прессе.

Осведомленные источники сообщили украинскому изданию, что глава офиса президента незалежных Владимира Зеленского предпринял попытку дозвониться до помощника американского лидера по нацбезопасности Джейка Салливана. Однако надеждам Андрея Ермака не суждено было сбыться – госслужащего отказались связывать с американским чиновником.

Как удалось выяснить журналистам ресурса Zn.ua, операция "побеседовать с Салливаном" провались 14 июня.

Впрочем, после отказа в разговоре сотрудники Белого дома сжалились и предложили Ермаку пообщаться с американским госслужащим более низкого ранга. Руководителя офиса Зеленского хотели перевести на главу по Европе СНБ при администрации Байдена Аманду Слоат.

Такое развитие событий до глубины души оскорбило Ермака. Он отказался разговаривать со Слоат и велел перевести звонок на одного из своих заместителей. Сообщается, что американская сторона была неприятно удивлена обидчивости украинца.

Тем временем, сам Владимир Зеленский очень рассчитывает на встречу с нашим президентом Владимиром Путиным. Недавно он обвинил главнокомандующего россиян в затягивании решения этого вопроса.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость256504
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Не по рангу рабу с господином разговаривать
Гость264109
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Хохлам говорят же: "Приходите завтра.", а они всегда приходят сегодня.
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