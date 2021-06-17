Диалог Москвы и Брюсселя рискует стать замороженным

Отношения России и Европейского союза могут стать еще хуже, чем отношения с США. К такому выводу пришел Алексей Пушков, анализируя итоги состоявшего накануне саммита с участием Владимира Путина и Джо Байдена.

Москва и Вашингтон, вероятнее всего, продолжат выстраивать диалог по отдельным вопросам, чего нельзя сказать о взаимодействии с Брюсселем.

"У ЕС нет практически никакого диалога с Россией – ни по каким вопросам. И, судя по заявлениям главы внешней политики ЕС Борреля, возобновление диалога даже не планируется",

– подчеркнул сенатор в своем телеграм-канале.

Ранее был назван главный итог саммита в Женеве.