Пушков предупредил об ухудшении отношений России и Евросоюза

Диалог Москвы и Брюсселя рискует стать замороженным

Отношения России и Европейского союза могут стать еще хуже, чем отношения с США. К такому выводу пришел Алексей Пушков, анализируя итоги состоявшего накануне саммита с участием Владимира Путина и Джо Байдена. 

Москва и Вашингтон, вероятнее всего, продолжат выстраивать диалог по отдельным вопросам, чего нельзя сказать о взаимодействии с Брюсселем. 

"У ЕС нет практически никакого диалога с Россией – ни по каким вопросам. И, судя по заявлениям главы внешней политики ЕС Борреля, возобновление диалога даже не планируется", 

подчеркнул сенатор в своем телеграм-канале. 

Ранее был назван главный итог саммита в Женеве. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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