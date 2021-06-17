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Отношения России и Европейского союза могут стать еще хуже, чем отношения с США. К такому выводу пришел Алексей Пушков, анализируя итоги состоявшего накануне саммита с участием Владимира Путина и Джо Байдена.
Москва и Вашингтон, вероятнее всего, продолжат выстраивать диалог по отдельным вопросам, чего нельзя сказать о взаимодействии с Брюсселем.
"У ЕС нет практически никакого диалога с Россией – ни по каким вопросам. И, судя по заявлениям главы внешней политики ЕС Борреля, возобновление диалога даже не планируется",
– подчеркнул сенатор в своем телеграм-канале.
Ранее был назван главный итог саммита в Женеве.
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