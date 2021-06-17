Иностранцы поделились впечатлениями от мероприятия

Российско-американских саммит стал главной темой в мировой повестке. Журналисты, государственные деятели и простые люди по всему миру внимательно следили за происходящим в Женеве. Так, по мнению французских интернет-пользователей, российский лидер Владимир Путин на фоне американского коллеги Джо Байдена выглядел значительно более уверенным и привлекательным.



В первую очередь, у жителей Франции вызвало усмешку решение главнокомандующего американцев отказаться от общения с российскими корреспондентами. При этом Владимир Владимирович с легкостью отвечал на все вопросы журналистов из Америки.

Один из читателей французской газеты Le Figaro предположил: все дело в том, что Байден может общаться только с подготовленными представителями прессы. Отвечать на вопросы с лету в перечень его способностей не входит.

Зоркие французы также обратили внимание на внешний вид двух главнокомандующих.

"Он прекрасно выглядит не только на фоне Байдена", – так оценили форму Владимира Владимировича.

А вот верховодец американцев таких восторгов во французских сердцах не вызвал.

"Это не Путин вот-вот уснет… У него, в отличие от Байдена, есть стержень", – отмечают пользователи Сети.

Более того, некоторые жители французской республики считают, что нашей стране нельзя закрывать глаза на злодейства, которые сотворили западные державы во главе с США. В частности, речь идет об украинском госперевороте, отмечает "РИА Новости".

Так что несмотря на антироссийскую риторику некоторых европейских стран, простые жители этих государств зачастую иначе оценивают происходящее.

Кстати, сам главнокомандующий россиян ранее позитивно высказался об итогах переговоров с Байденом. Владимир Путин заявил, что саммит прошел "хорошо".