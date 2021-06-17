"Байден вот-вот уснет": французы оценили саммит РФ и США

"Байден вот-вот уснет": французы оценили саммит РФ и США
Фото: kremlin.ru
Иностранцы поделились впечатлениями от мероприятия

Российско-американских саммит стал главной темой в мировой повестке. Журналисты, государственные деятели и простые люди по всему миру внимательно следили за происходящим в Женеве. Так, по мнению французских интернет-пользователей, российский лидер Владимир Путин на фоне американского коллеги Джо Байдена выглядел значительно более уверенным и привлекательным.

В первую очередь, у жителей Франции вызвало усмешку решение главнокомандующего американцев отказаться от общения с российскими корреспондентами. При этом Владимир Владимирович с легкостью отвечал на все вопросы журналистов из Америки.

Один из читателей французской газеты Le Figaro предположил: все дело в том, что Байден может общаться только с подготовленными представителями прессы. Отвечать на вопросы с лету в перечень его способностей не входит.

Зоркие французы также обратили внимание на внешний вид двух главнокомандующих.

"Он прекрасно выглядит не только на фоне Байдена", – так оценили форму Владимира Владимировича.

А вот верховодец американцев таких восторгов во французских сердцах не вызвал.

"Это не Путин вот-вот уснет… У него, в отличие от Байдена, есть стержень", – отмечают пользователи Сети.

Более того, некоторые жители французской республики считают, что нашей стране нельзя закрывать глаза на злодейства, которые сотворили западные державы во главе с США. В частности, речь идет об украинском госперевороте, отмечает "РИА Новости".

Так что несмотря на антироссийскую риторику некоторых европейских стран, простые жители этих государств зачастую иначе оценивают происходящее.

Кстати, сам главнокомандующий россиян ранее позитивно высказался об итогах переговоров с Байденом. Владимир Путин заявил, что саммит прошел "хорошо".

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость262134
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нигеры их доведут до суицида
Гость262134
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навального обменяют на Бута ? или Ярошенко ? да они сгниют в нашей тюрьме скорее
Гость262134
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путину сказали - копайся в своем гоуне и не лезь выше.
путин проглотил, утерся и пошел.
на этом все
Гость259361
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Россия и США могут найти компромиссы по вопросу обмена осужденными.Навальный знал, что сознательно нарушает закон Наибольшее количество кибератак в мире происходит с территории США и Канады. Вашингтон и Москва начнут совместные консультации по кибербезопасности.Озабоченность США по поводу милитаризации Арктики безосновательны. Там идет восстановление инфраструктуры. В Москву и Вашингтон возвращаются послы двух стран.
Гость259361
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Осталось загадкой, к чему привели разговоры в отношении Белоруссии и Лукашенко, а также Украины и Китая. Как мы помним из интервью, Путин е стал влезать в дела Минска, заявив, что обо всем узнал по телевизору. Про Украину никаких громких заявлений также не было сделано и только Китай удостоился чести быть названной «дружественной страной».
Но в целом формат получился примирительным.
Гость259361
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Фактически, встреча с ним – это как телефонный разговор с коллективным американским истеблишментом. Путину что-то передали, что-то он сам транслировал элитам
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