Стена протянется на сотни километров

В Вильнюсе обсуждают проект забора на литовско-белорусской границе. Об этом сообщила министр внутренних дел прибалтийской республики Агне Билотайте. По ее словам, такая мера необходима в связи с потоком нелегалов, которые пытаются незаконно проникнуть из Белоруссии в Литву.

"Мы обсуждаем этот вопрос, изучаем возможность установки физического забора. Стоить он будет приблизительно 15 миллионов",

– рассказала глава МВД Литвы в программе "Тема дня" Национальной телерадиокомпании (ЛРТ).

Она напомнила, что протяженность литовско-белорусской границы составляет почти 680 км. Большая часть проходит по суше, но есть и общие водоемы – на таких участках забор поставить не получится. Там же, где реально возвести заграждения, возможны варианты: одиночная или двойная стена, оснащенная колючей проволокой или сигнализацией и т.д.

При этом пресс-секретарь правоохранительного ведомства республики Лина Лауринайтите-Григене допустила, что итоговая смета на строительство может получиться выше ожидаемого. Во-первых, стоимость стройматериалов растет, во-вторых, недостаточно просто возвести ограждение – его придется оснастить специальным оборудованием.

"Вдоль забора надо интегрировать видеокамеры, датчики. Их установка на 1 км границы обойдется в 130 тысяч евро",

– уточнила представительница МВД Литвы.

При этом местные пограничники, действительно, фиксируют в 2021 г. небывалый рост нелегальной миграции. Если в 2020 г. нарушителей было около 80 человек, то только за первые месяцы текущего года в Литву с территории Белоруссии незаконно проникли почти 400 мигрантов, передает DELFI. Однако большинство из них не белорусы, а выходцы с Ближнего Востока, в частности, из Ирака.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что белорусы намеренно ослабили контроль на границе, чтобы создать неприятности соседям. Более того, по его словам, Минск ведет своеобразный турбизнес, специально доставляя беженцев из Сирии и Ирака в страну и переправляя их в Европу.

Аналогичные жалобы в адрес Белоруссии звучат и из Польши. Там тоже решили построить забор на границе с РБ.