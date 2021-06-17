В Кремле высказались об итогах саммита в Женеве

Встреча прошла, скорее, "со знаком плюс"

Дмитрий Песков оценил итоги саммита Россия-США, который состоялся накануне, 16 июня. По словам пресс-секретаря президента России, Москва изначально предостерегала от завышенных ожиданий от встречи двух лидеров, которая, впрочем, прошла положительно.

Песков рассказал, что у России и США не сходятся взгляды по Белоруссии, пишет RT. Так, американцы считают экстренную посадку самолета Ryanair недопустимой, у Москвы – свое мнение. Стороны в итоге пришли к тому, что сблизить позиции по этому вопросу невозможно. 

Вопрос Украины не обсуждался широко, а тема вступления США в "нормандский формат" и вовсе не поднималась – новых участников там не требуется. Зато было достигнуто взаимопонимание в сфере кибербезопасности, поведал Песков в эфире "Эхо Москвы". 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость263682
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Собітие знаковое.
Готовтесь к распаду Росссии, как распался СССР после встречи Рейгина и Горбачёва.
Всё повторяется один к одному!
В 2023 Россия выведет войска с Украины, как СССР в 1989 с Афганистана, а 2025 Россия распадётся на маленькие части как распался СССР в 1991.
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