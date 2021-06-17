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Украинские политики продолжают демонстрировать горячий темперамент и
готовность кулаками доказывать свою правду. На этот раз депутаты Верховной рады
передрались прямо во время обсуждения очередного законопроекта.
Инцидент произошел при рассмотрении документа о независимости Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Руководитель комитета по информполитике Никита Потураев решил посвятить свою речь обвинениям в адрес оппозиционеров из партии ОПЗЖ. По мнению украинца, разобраться с бедностью в Незалежной можно только, уничтожив политических оппонентов действующей власти.
Потураев не стал стесняться в выражениях и объявил, что таких, как члены ОПЗЖ, нужно расстреливать.
"Эпоха бедности закончится тогда, когда восставший народ вытянет эту фракцию и расстреляет", – передает слова кровожадного политика украинское здание Zn.ua.
Разумеется, представители оппозиции после таких заявлений и призывов к их физической ликвидации промолчать не могли. Члены фракции ринулись на трибуну, после чего там началась заваруха, переросшая в полноценную драку.
Сообщается, что зачинщик скандала позже принес извинения за радикальные призывы.
Фрагмент потасовки опубликовала в своем телеграм-канале российская телеведущая Ольга Скабеева. По мнению журналистки, таким образом украинские депутаты просто пытаются привлечь к себе внимание.
К слову, на международной арене периодически проявляют пренебрежение к украинским политикам. Так, недавно в Белом доме отказались разговаривать с главой офиса президента Владимира Зеленского.
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