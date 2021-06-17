В "Единой России" рассказали о результатах работы в Госдуме VII созыва

В новом составе нижняя палата продолжит формирование законодательной базы для реализации поручений президента по борьбе с бедностью и повышению уровня жизни россиян

Приоритетами работы "Единой России" в Госдуме VII созыва были вопросы развития социальной сферы и улучшение жизни в регионах. Об этом рассказал первый заместитель руководителя фракции "ЕР" в Госдуме Андрей Исаев в четверг, 17 июня.

Среди мер по поддержке семей с детьми парламентарий, в частности, отметил решение об организации горячего питания для школьников младших классов по всей стране. Был увеличен размер материнского капитала до 640 тыс. руб., увеличены и другие пособия, а также введены новые.

Большую роль в вопросе повышения благосостояния россиян сыграло приравнивание минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму. С 2021 года этот показатель его превысил, напомнил Исаев.

Принятый закон о дистанционной работе помог защитить права людей, которые перешли на вынужденную "удаленку" из-за коронавируса. Важно, что все было сделано оперативно. Для этого "ЕР" проводила многочисленные встречи с экспертами, профсоюзами. В итоге было проведено комплексное изменение законодательства. Так, в закон о занятости были внесены поправки, которые утвердили электронное взаимодействие с профильными службами. Например, для назначения пенсии по инвалидности больше не надо ходить и собирать справки – все проходит в автоматическом режиме.

"Работа, чтобы поставить современные технологии на службу человека, сделать государство максимально удобным для жизни людей, будет продолжена и в следующем созыве. С использованием таких ресурсов, как социальное казначейство, режима "одного окна",

– приводит сайт "ЕР" слова Андрея Исаева.

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, со своей стороны, указал на финансовое обеспечение поручений президента в результате работы парламентариев нижней палаты.

Закон о самозанятых, создание "народного бюджетирования", выравнивание финансовых возможностей регионов, предоставление жителям разных регионов одинаковых возможностей по доступу к социальным благам и услугам – в решении этих и других вопросов депутаты нынешнего созыва Госдумы заложили, по меньшей мере, серьезный фундамент, считает Макаров.

Он заверил, что в новом созыве Госдумы "Единая Россия" продолжит работу над выполнением поручений президента страны. В том числе будет проведена большая работа по развитию программы "Комплексного развития сельских территорий", которую инициировала "ЕР", и комплексного благоустройства городов, борьбы с бедностью.

В четверг, 17 июня, Госдума VII созыва завершила свою работу. На следующее заседание нижняя палата соберется осенью, после выборов депутатов Госдумы VIII созыва. Единый день голосования назначен на 19 сентября.