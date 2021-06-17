Почему Байден отказался от роли "крутого парня": эксперт раскрыл новую стратегию Вашингтона

Почему Байден отказался от роли "крутого парня": эксперт раскрыл новую стратегию Вашингтона
Джо Байден. Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
В Америки передумали всей мощью давить на Россию

Эксперты со всего мира анализируют итоги прошедшего российско-американского саммита. По мнению канадского эксперта Патрика Армстронга, глава США Джо Байден решил отойти от жесткой риторики в разговоре с Россией для того, чтобы возобновить обсуждение ядерных вооружений.

Бывший канадский дипломат обратил внимание, что вашингтонская администрация делала несколько заходов с позиции "крутого парня". Американцы силой хотели склонить российскую сторону к выполнению их требований.

Проявлениями такого подхода Армстронг назвал попытку осуществить госпереворот в белорусском государстве, а также потуги по "деоккупации" Крымского полуострова. Однако действия Соединенных Штатов не увенчались успехом, и Вашингтон решил вернуться к переговорам с Москвой.

Эксперт напомнил, что именно Байден выступил инициатором проведения саммита. Дело в том, что ряд "разумных" американских политиков стремятся договориться с Россией по вопросам контроля над ядерными вооружениями. Как оказалось, вести дела с нашей страной можно только посредством равноправного диалога.

Впрочем, в беседе с РИА "Новости" канадец отметил, что Америка все равно никогда не согласится с тем, что наше государство вместе с Китаем хотят идти своими путями и отказываются от патроната США.

В свою очередь, эксперт-американист Юрий Рогулев отметил, что в итоге Байдену пришлось оправдываться перед американской общественностью за организацию данного саммита. Президент сделал все, чтобы демонизировать образ России и лично Владимира Путина, а потом сам же попросил у него встречу. Такое раздвоение в политике удивило многих американцев, передает телеканал "РЕН ТВ".

Напомним, наш президент оценивает итоги переговоров позитивно: ранее Владимир Путин заявил, что саммит прошел "хорошо".

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость259361
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Не поругались и славненько.
Шаман
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Может потому, что Байдену не нужны ролевые игры, не надо летать со стерхами, таскать амфоры и ловить карандаши.
Встреча длилась 4 часа, а конкретные итоги - пшик, ядреной не будет (не это не точно), послы вроде вернуться (ну и что с того). "Кто обзывается - тот называется" (краткая речь Путина на пресс-конференции).
Надеюсь хотя бы врачи составили диагнозы на участников саммита - все же польза.
Гость из будущего
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Событие знаковое.
Россияне готовтесь к распаду России.
Россия распадется в 2025 как распался СССР в 1991 после встречи Рейгена и Горбачева.
Но перед этим Россия выведет свои войска с Украины в 2023, как вывел свои войска СССР в 1989.
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