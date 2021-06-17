Курс рубля
- Путин обеспечил России санкционную неуязвимость перед встречей с Байденом - СМИ
- Впервые с июля 2020 года: курс доллара упал ниже 72 рублей
- ФНБ без доллара: что делать с валютными накоплениями
Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться, но только в том случае, если будут соблюдены три условия, считает политолог Владимир Леонтьев.
Во-первых, необходимо выбрать правильное время для переговоров. Не менее важный параметр - отсутствие попыток давления на одну из сторон. Третье условие – более или менее комфортная и подходящая политическая обстановка.
Напомним, что накануне глава Незалежной перешел на русский язык и обвинил Кремль в затягивании встречи с Путиным. Но эксперт уверен, что Киев просто пытается надавить на Москву, хоть и безуспешно, передает Общественная служба новостей.
"Россия – дипломатическая страна, которая всегда открыта для переговоров. Поэтому, обвинять Россию в закрытости – нельзя. Потому что переговоров ведется очень много и по разным направлениям",
– отметил Леонтьев, добавив, что у российского президента слишком плотный график.
Также, продолжил эксперт, политическая обстановка для переговоров на данный момент не самая подходящая.
Совместное заявление президентов двух стран стало существенным достижением
В эфире показали, как российский лидер прибыл в Женеву