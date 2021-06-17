Три условия: что необходимо для встречи Путина и Зеленского

Киев не сможет надавить на Москву

Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться, но только в том случае, если будут соблюдены три условия, считает политолог Владимир Леонтьев.

Во-первых, необходимо выбрать правильное время для переговоров. Не менее важный параметр - отсутствие попыток давления на одну из сторон. Третье условие – более или менее комфортная и подходящая политическая обстановка. 

Напомним, что накануне глава Незалежной перешел на русский язык и обвинил Кремль в затягивании встречи с Путиным. Но эксперт уверен, что Киев просто пытается надавить на Москву, хоть и безуспешно, передает Общественная служба новостей

"Россия – дипломатическая страна, которая всегда открыта для переговоров. Поэтому, обвинять Россию в закрытости – нельзя. Потому что переговоров ведется очень много и по разным направлениям", 

– отметил Леонтьев, добавив, что у российского президента слишком плотный график. 

Также, продолжил эксперт, политическая обстановка для переговоров на данный момент не самая подходящая. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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