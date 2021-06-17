Президент Латвии призвал покончить с наследием "советской оккупации"

Президент Латвии призвал покончить с наследием "советской оккупации"
Фото: Ruediger Woelk, via www.imago-im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Незнание "великого и могучего" приводит к дискриминации латышей, уверен глава Республики

Президент Латвии Эгилс Левитс славится своими резкими высказываниями в адрес России. В этот раз досталось русскому языку, который, по мнению лидера Республики, может стать причиной неблагоприятных условий на рынке труда.  

В частности, речь идет о дискриминации тех латышей, которые не говорят на "великом и могучем", – это, по его словам, последствия "советской оккупации". Бороться с этой проблемой Левитс предложил резко и решительно. 

"Мы должны положить конец этому советскому наследию, потому что в противном случае соотечественники, вернувшиеся из-за границы, и молодые люди, не выучившие русский язык, будут исключены с рынка труда", 

приводит слова президента его пресс-служба. 

Политик также подчеркнул, что знание языка может понадобиться только в том случае, если должность так или иначе связана с русскоговорящими странами. В иных же случаях нужно делать акцент на изучении родного языка, английского, который является лингва франка, и языков Европейского союза, считает Левитс.

"Поскольку мы находимся в ЕС, наши люди должны в первую очередь иметь доступ к европейскому пространству идей, дискуссий и знаний", 

– подытожил лидер Латвии. 

Он также предложил больше внимания уделять именно латышскому, потому что в стране нет понимания особой конституционной роли языка. Возможно, что в этом нет ничего удивительного, если учитывать, что в Республике живет порядка 40% русскоязычных граждан. 

Ранее Москва обвинила руководство Латвии в доисторическом мышлении из-за русского языка. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость264258
Пожаловаться Ответить
Насколько все- таки наглые животные: оккупировали страну (вступив при этом в сговор с Гитлером, кстати!), им разрешили там жить после изгнания подонской власти, они пользуются всеми благами, едят в конце концов латышский хлеб, но не в состоянии выучить язык страны, в которой живут и ещё возмущаются! Поразительно! Не нравится "плохая" Латвия? Кто тебя, мразь ничтожная, держит?! Езжай в такую "хорошую" Рашку! Про тебя кремлядьские пропагандоны ещё и фильм снимут!
Гость256150
Пожаловаться Ответить
Пусть уничтожат тогда всё чтобы было сделано в Латвии на деньги СССР. Пусть вернуть страну к уровню, который был до ВОВ и тогда могут начинать честно с белого листа, в противном случае это словоблудие и игра на низких сторонах человеческой природы у своего народа. Ни чем хорошим это ни где не заканчивалось. Пусть историю учат
Гость263919
Пожаловаться Ответить
Простатит у него обострился?
гость
Пожаловаться Ответить
Если хочешь покончить с советским наследием сам застрелись, ты из СССР.
1
новости партнеров

Путин победил: назван главный итог саммита в Женеве

Совместное заявление президентов двух стран стало существенным достижением

Когда откроется Турция: Союз туриндустрии дал прогноз

Россияне могут попасть на любимые курорты уже этим летом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей