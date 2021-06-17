Незнание "великого и могучего" приводит к дискриминации латышей, уверен глава Республики

Президент Латвии Эгилс Левитс славится своими резкими высказываниями в адрес России. В этот раз досталось русскому языку, который, по мнению лидера Республики, может стать причиной неблагоприятных условий на рынке труда.

В частности, речь идет о дискриминации тех латышей, которые не говорят на "великом и могучем", – это, по его словам, последствия "советской оккупации". Бороться с этой проблемой Левитс предложил резко и решительно.

"Мы должны положить конец этому советскому наследию, потому что в противном случае соотечественники, вернувшиеся из-за границы, и молодые люди, не выучившие русский язык, будут исключены с рынка труда",

– приводит слова президента его пресс-служба.

Политик также подчеркнул, что знание языка может понадобиться только в том случае, если должность так или иначе связана с русскоговорящими странами. В иных же случаях нужно делать акцент на изучении родного языка, английского, который является лингва франка, и языков Европейского союза, считает Левитс.

"Поскольку мы находимся в ЕС, наши люди должны в первую очередь иметь доступ к европейскому пространству идей, дискуссий и знаний",

– подытожил лидер Латвии.

Он также предложил больше внимания уделять именно латышскому, потому что в стране нет понимания особой конституционной роли языка. Возможно, что в этом нет ничего удивительного, если учитывать, что в Республике живет порядка 40% русскоязычных граждан.

Ранее Москва обвинила руководство Латвии в доисторическом мышлении из-за русского языка.