В Стране восходящего солнца надеялись, что сближение с Вашингтоном ослабит связи Москвы с Пекином

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились вести диалог, направленный на снижение угрозы атомной войны и сокращение ядерных вооружений. По оценке японского издания NHK, это – главный итог российско-американского саммита, состоявшегося 16 июня в Женеве.

Издание отмечает и сохранившиеся разногласия между лидерами, в частности, по вопросам прав человека и кибербезопасности. Однако это уходит на второй план в свете позитивных новостей по поводу укрепления стратегической стабильности.

По словам главы Ассоциации жертв ядерной бомбардировки Нагасаки Сигэхару Танаки, Москва и Вашингтон, в распоряжении которых 90% глобального ядерного арсенала, "держат ключи от судеб всех жителей планеты". Поэтому процесс выстраивания доверия между ними крайне важен для всех.

С этим мнением согласны многие читатели сайта NHK. Так, по оценке пользователя frm.geneva, даже такую не слишком результативную встречу можно назвать прорывом, учитывая уровень отношений между РФ и США в последнее время.

Пережившему ядерную бомбардировку народу Японии совершенно не нравится постоянное противостояние России и США. Хорошо, когда они готовы к взаимодействию, а не затыкают друг другу рот, пишет yos.

Впрочем, некоторые японские читатели остались разочарованы итогами саммита. Судя по комментариям, они рассчитывали, что встреча сблизит Москву с Вашингтоном и отдалит от Пекина, тем самым лишив КНР поддержки на международной арене.

"США не удалось втянуть Россию в антикитайскую коалицию. Если бы это произошло, Китаю был бы конец!"

– приводят "ИноСМИ" слова пользователя под ником gsk.

Российско-американские переговоры на высшем уровне прошли 16 июня в столице Швейцарии. Они длились в общей сложности чуть менее четырех часов. После оба лидера сделали совместное заявление, а потом по отдельности пообщались с журналистами.