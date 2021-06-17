Берлин назвали "соучастником" Москвы из-за "Северного потока - 2"

Евродепутаты Польши обратились в Европейскую комиссию, попросив приостановить ряд законных полномочий Германии как члена Евросоюза. Причиной стала поддержка ФРГ, оказываемая участникам строительства "Северного потока – 2". Запрос поступил от бывшего главы польского МИД Витольда Ващиковского.

В обращении к ЕК парламентарий заявил, что Германия сотрудничает с Россией, которая демонстрирует "непредсказуемое и агрессивное" поведение, а также поддерживает свою государственность и "недемократическую систему" путем продажи энергоресурсов европейским странам. Также Ващиковский интересуется, признает ли комиссия эту взаимосвязь.

В запросе также говорится о том, что одним из подобных проявлений стало "отравление Алексея Навального", а также экстренная посадка с пассажирским лайнером Ryanair в Минске – автор уверен, что российская сторона причастна к "угону самолета"

"Она может вести себя подобным образом только потому, что его режим пользуется деловыми связями с ЕС", – приводит "Газета.ru" выдержку из запроса Ващиковского. .

Польский евродепутат уверен, что Германия, как и все остальные экономические партнеры РФ, является ее "соучастником". По мнению парламентария, каждая страна, поддерживающая проекты, подобные "Северному потоку – 2", должна рассматриваться именно в таком ключе.

Ващиковский обратился к ЕК с вопросом о том, намерена ли комиссия лишить ФРГ общеевропейских прав, включая право голоса в Совете ЕС. По мнению польского парламентария, немецкая сторона находится в прямом взаимодействии с государством, которое своими действиями нарушает права человека – как на территории Европейского союза, так за его пределами.

Ранее Сейм Польши поддержал резолюцию против "Северного потока – 2".