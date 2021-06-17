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Владимир Путин после встречи с в Женеве с Джо Байденом оценил личность нынешнего президента США. По его словам, образ американского главы не имеет ничего общего с тем, что рисуют в СМИ.
Он отметил, что на минувшем саммите в Женеве им удалось понять друг друга по ключевым вопросам, передает РИА "Новости". Глава России отметил, что Байден во время встречи выглядел бодро. Беседа между ними длилась два часа – все это время американский лидер был, как выразился Путин, "полностью в материале".
Президент указал, что во время общения Джо Байден иногда заглядывал в свои "шпаргалки", но так делают все.
"Образ, который ему рисуют, даже немного расхолаживает. Но расхолаживаться здесь нечему. Байден – он профессионал, и нужно внимательно с ним работать, чтобы чего-то не пропустить", – сказал Владимир Путин на встрече с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.
Президент прокомментировал и периодические оговорки Байдена во время публичных выступлений. Он отметил, что подобное было замечено и за пресс-секретарем Белого дома Джен Псаки.
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