Путин дал личную оценку Байдену

Путин дал личную оценку Байдену
Фото: kremlin.ru/
Российский лидер похвалил американского коллегу

Владимир Путин после встречи с в Женеве с Джо Байденом оценил личность нынешнего президента США. По его словам, образ американского главы не имеет ничего общего с тем, что рисуют в СМИ.

Он отметил, что на минувшем саммите в Женеве им удалось понять друг друга по ключевым вопросам, передает РИА "Новости". Глава России отметил, что Байден во время встречи выглядел бодро. Беседа между ними длилась два часа – все это время американский лидер был, как выразился Путин, "полностью в материале". 

Президент указал, что во время общения Джо Байден иногда заглядывал в свои "шпаргалки", но так делают все. 

"Образ, который ему рисуют, даже немного расхолаживает. Но расхолаживаться здесь нечему. Байден – он профессионал, и нужно внимательно с ним работать, чтобы чего-то не пропустить", – сказал Владимир Путин на встрече с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.

Президент прокомментировал и периодические оговорки Байдена во время публичных выступлений. Он отметил, что подобное было замечено и за пресс-секретарем Белого дома Джен Псаки. 

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Роман ИГНАТОВ

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