На Украине испугались российско-белорусских учений

На Украине испугались российско-белорусских учений
Леонид Кравчук. Фото: Olena Khudiakova/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Бывший президент страны выразил уверенность, что ВСУ справится с любой угрозой извне

В Незалежной продолжают подогревать истерию вокруг предстоящих в сентябре российско-белорусских учений "Запад-2021". С очередной страшилкой выступил первый президент соборной, а ныне глава делегации киевского режима в ТКГ по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук.

Бывший лидер в наших маневрах усмотрел угрозу для Украины. Об этом он поведал в эфире ютуб-канала "Ходят слухи".

"При таком скоплении российских войск здесь, в районе Донбасса и Крыма, учения могут быть с военной точки зрения непредсказуемыми и опасными для Украины. Мы должны быть готовы ко всему", – сказал пан Кравчук.

Экс-лидер нации подчеркнул, что украинская армия "готова дать отпор любому агрессору", а кроме того, Незалежную в военном вопросе поддерживает коллективный Запад.

"Понятно, что силы у нас с Россией неравные, но зато патриотизм есть. Мы будем биться до последнего", – обещал бывший бандеровский юный разведчик.

Ранее он уже неоднократно говорил, что из-за возраста ему будет тяжело воевать в окопе, но за него в бой пойдут внуки.

Пока Леонид Макарович пугает соотечественников грядущими маневрами армий РФ и Белоруссии, в Сети опять появились фотосвидетельства переброски боевой тяжелой техники ВСУ в район Донбасса.

Так, снимками поделился в "Твиттере" журналист Дин О'Брайен, освещающий события в мятежном регионе. Его пост датируется 16 июня.


"Партизаны сделали эти снимки вчера на железнодорожном вокзале в Днепропетровске, Украина, в 19.00. С платформ уходят 25 гаубиц Д-20. Украинская армия продолжает вводить все больше тяжелой артиллерии в Донбасс и разрушать все больше жизней мирных жителей в этом процессе", – написал автор.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

гость
Пожаловаться Ответить
В сортире сиди, govnoed позорный, будь готов ко всему, пережидай угрозу, ишак глистопердящий.
Гость259719
Пожаловаться Ответить
Да там угроз изнутри во много раз больше чем из вне
1
новости партнеров

Путин победил: назван главный итог саммита в Женеве

Совместное заявление президентов двух стран стало существенным достижением

Когда откроется Турция: Союз туриндустрии дал прогноз

Россияне могут попасть на любимые курорты уже этим летом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей