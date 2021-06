В Незалежной продолжают подогревать истерию вокруг предстоящих в сентябре российско-белорусских учений "Запад-2021". С очередной страшилкой выступил первый президент соборной, а ныне глава делегации киевского режима в ТКГ по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук.

Бывший лидер в наших маневрах усмотрел угрозу для Украины. Об этом он поведал в эфире ютуб-канала "Ходят слухи".

"При таком скоплении российских войск здесь, в районе Донбасса и Крыма, учения могут быть с военной точки зрения непредсказуемыми и опасными для Украины. Мы должны быть готовы ко всему", – сказал пан Кравчук.

Экс-лидер нации подчеркнул, что украинская армия "готова дать отпор любому агрессору", а кроме того, Незалежную в военном вопросе поддерживает коллективный Запад.

"Понятно, что силы у нас с Россией неравные, но зато патриотизм есть. Мы будем биться до последнего", – обещал бывший бандеровский юный разведчик.

Ранее он уже неоднократно говорил, что из-за возраста ему будет тяжело воевать в окопе, но за него в бой пойдут внуки.

Пока Леонид Макарович пугает соотечественников грядущими маневрами армий РФ и Белоруссии, в Сети опять появились фотосвидетельства переброски боевой тяжелой техники ВСУ в район Донбасса.

Так, снимками поделился в "Твиттере" журналист Дин О'Брайен, освещающий события в мятежном регионе. Его пост датируется 16 июня.

Partisans took these images yesterday at the Railway station in Dnepropetrovsk, Ukraine at 19.00. Leaving the platforms are 25 D-20 howitzers. The Ukrainian army continue to bring more heavy artillery into Donbass and ruin more civilian lives in the process. pic.twitter.com/Uqx43UUHFH