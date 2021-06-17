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Москва ожидает возвращения посла РФ Анатолия Антонова в Вашингтон уже на следующей неделе. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Как отмечает источник, ранее Антонов, как и глава дипломатической миссии Соединенных Штатов Джон Салливан, вернулись в свои страны для консультаций. 16 июня российский лидер Владимир Путин договорился со своим американским коллегой Джо Байденом о возвращении послов к рабочей деятельности.
Как отметила Захарова, Кремль исходит из того, что Антонов окажется на следующей неделе в американской столице. МИД уже активно работает над вопросами, обозначенными президентом России на женевском саммите, передает РИА "Новости".
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