Ведомство активно прорабатывает вопросы, поднятые Путиным на встрече с Байденом

Москва ожидает возвращения посла РФ Анатолия Антонова в Вашингтон уже на следующей неделе. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Как отмечает источник, ранее Антонов, как и глава дипломатической миссии Соединенных Штатов Джон Салливан, вернулись в свои страны для консультаций. 16 июня российский лидер Владимир Путин договорился со своим американским коллегой Джо Байденом о возвращении послов к рабочей деятельности.

Как отметила Захарова, Кремль исходит из того, что Антонов окажется на следующей неделе в американской столице. МИД уже активно работает над вопросами, обозначенными президентом России на женевском саммите, передает РИА "Новости".