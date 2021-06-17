Есть два сценария: как сложатся отношения России и США после женевского саммита

Есть два сценария: как сложатся отношения России и США после женевского саммита
Фото: MFA Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Политолог озвучил вероятные исходы встречи лидеров

Итоги саммита президентов России и Соединенных Штатов могут привести к двум вариантам развития дальнейшего взаимодействия между государствами. При создании рабочих групп по восстановлению диалога перезагрузка будет запущена. В ином же случае мероприятие окажется пустым и бессмысленным, так как все останется на прежнем уровне, уверен глава Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

Как отметил специалист, при создании групп стороны инициируют консультационные встречи по развитию диалога. В таком случае результат встречи можно охарактеризовать как положительный. Сформируется новая внешнеполитическая повестка, в которой будет больше положительных моментов. В противном же случае встреча президентов окажется пустой.

"Даже по первым двум месяцам можно будет понять, серьезные все эти заявления, которые сделали два лидера, или они будут потоплены в бюрократической возне двух сторон", – считает специалист.

Спикер также напомнил о встрече 2018 года Путина с Трампом, которая состоялась в Хельсинки. Результатов никто не увидел, хотя общественность находилась в состоянии эйфории и таила определенные надежды. От женевского саммита, напротив, никто не ждал положительных изменений.

"Я думаю, что потенциал у нее больше", – выразил мнение политолог в интервью URA.ru.

По мнению американиста Михаила Синельникова-Оришака, встреча оказалась пустой. Лидеры пообщались в сжатые сроки, ни о каких конкретных договоренностях речи не было, как и совместной пресс-конференции.

"Это время лишь для того, чтобы обменяться ультиматумами", – считает специалист.

Сам президент России заявил по итогам переговоров, что встреча с Байденом оказалась конструктивной.

Егор МАЛКОВ

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