Курс рубля
- Путин обеспечил России санкционную неуязвимость перед встречей с Байденом - СМИ
- Впервые с июля 2020 года: курс доллара упал ниже 72 рублей
- ФНБ без доллара: что делать с валютными накоплениями
Итоги саммита президентов России и Соединенных Штатов могут привести к двум вариантам развития дальнейшего взаимодействия между государствами. При создании рабочих групп по восстановлению диалога перезагрузка будет запущена. В ином же случае мероприятие окажется пустым и бессмысленным, так как все останется на прежнем уровне, уверен глава Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.
Как отметил специалист, при создании групп стороны инициируют консультационные встречи по развитию диалога. В таком случае результат встречи можно охарактеризовать как положительный. Сформируется новая внешнеполитическая повестка, в которой будет больше положительных моментов. В противном же случае встреча президентов окажется пустой.
"Даже по первым двум месяцам можно будет понять, серьезные все эти заявления, которые сделали два лидера, или они будут потоплены в бюрократической возне двух сторон", – считает специалист.
Спикер также напомнил о встрече 2018 года Путина с Трампом, которая состоялась в Хельсинки. Результатов никто не увидел, хотя общественность находилась в состоянии эйфории и таила определенные надежды. От женевского саммита, напротив, никто не ждал положительных изменений.
"Я думаю, что потенциал у нее больше", – выразил мнение политолог в интервью URA.ru.
По мнению американиста Михаила Синельникова-Оришака, встреча оказалась пустой. Лидеры пообщались в сжатые сроки, ни о каких конкретных договоренностях речи не было, как и совместной пресс-конференции.
"Это время лишь для того, чтобы обменяться ультиматумами", – считает специалист.
Сам президент России заявил по итогам переговоров, что встреча с Байденом оказалась конструктивной.
Российский лидер похвалил американского коллегу
Россияне могут попасть на любимые курорты уже этим летом