В Москве предложили украинской стороне выразить желание участвовать в реализации балтийского проекта

Директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова назвала истерикой недавнее заявление министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулебы об условиях запуска газопровода "Северный поток-2". Российский дипломат еще раз напомнила представителям киевского режима, что балтийский проект исключительно коммерческий и если украинцы в нем хотя участвовать, им стоит выразить такое желание.

Ранее на этой неделе пан Кулеба исполнил новую серию плача Ярославны на берегу Днепра. В своем "Твиттере" министр объявил, что условием ввода в эксплуатацию "СП-2" должна быть "деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины". По его словам, данный тезис он озвучивал на переговорах в Берлине.

Захарова на сегодняшнем брифинге еще раз указала властям соборной, что балтийская магистраль является коммерческим проектом, который выгоден всем тем странам и партнерам, которые принимают в нем участие.

"Вы в нем участвуете? Вы хотите в нем поучаствовать? Тогда изъявите свое желание", – цитирует РИА "Новости" нашего дипломата.

По ее словам, Кулеба и подобные им иностранные оппоненты "СП-2" занимаются политизацией энергетического сотрудничества с РФ.



"Если украинская сторона хочет подключиться к участию в проекте, то ей следует вести переговоры с акционерами, с другими заинтересованными компаниями, прекратить эту политическую истерику и вести себя прилично", – резюмировала Захарова.

Еще ранее заявление Кулебы прокомментировал депутат Бундестага Вальдемар Гердт. В пламенной речи украинца немец усмотрел стремление чиновников Незалежной "переплюнуть" друг друга в желании продемонстрировать лояльность Западу.

