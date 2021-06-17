Австрия просит не применять жестких мер в отношении Республики

Брюссель в настоящее время работает над очередными санкционными мерами против Белоруссии по просьбе европейских лидеров, стремясь достигнуть соглашения между главами МИД. Однако, отмечает источник, 16 июня Австрия "притормозила" работу над некоторыми ограничениями в отношении Минска.

По словам трех европейских дипломатов, знакомых с ситуацией, речь идет о санкционном пакете по валютным направлениям – на этот раз заинтересованные государства стремятся перекрыть Минску доступ к к европейским деньгам.

Для Вены важно, чтобы меры не затрагивали белорусских граждан, с которыми Австрия "ведет очень интенсивный диалог". Остальные страны не разделили озабоченность коллег. Другой дипломат сообщил, что вопрос доверия к Евросоюзу также строится на основе "финансового сектора".

"Согласно цифрам, представленным в рабочей группе Комиссией, более 90 процентов всех денег, заимствованных в Белоруссии у стран Европейского союза, поступают из Австрии", – передает Politico.

Издание также утверждает, что таким образом Вена защищает интересы австрийских банков.

Ранее Европарламент включил в процедуру голосования резолюцию, в которой говорится о необходимости введения жестких санкционных мер против Минска, а также поддерживающих белорусскую администрацию организаций и лиц в виде отключения от международной финансовой системы SWIFT. Вместе с тем парламентарии настаивают на отказе от экономического сотрудничества с республикой, финансовом ограничении "дочек" европейских банков, действующих в Белорусиси, а также прекращении выдачи кредитов.