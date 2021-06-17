Министр обсудил взаимодействие двух стран на встрече Раабом

Великобритании необходимо "разрести завалы" в дипломатических отношениях с Россией. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе диалога со своим британским коллегой Домиником Раабом.

Известно, что на встрече министры обсудили Совместный всеобъемлющий план действий, который является межгосударственным соглашением по ядерной программе Ирана, а также ситуацию вокруг событий в Белоруссии и на Украине.

Как отмечает РИА "Новости", коллеги также обсудили общие усилия в борьбе против коронавируса.