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Великобритании необходимо "разрести завалы" в дипломатических отношениях с Россией. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе диалога со своим британским коллегой Домиником Раабом.
Известно, что на встрече министры обсудили Совместный всеобъемлющий план действий, который является межгосударственным соглашением по ядерной программе Ирана, а также ситуацию вокруг событий в Белоруссии и на Украине.
Как отмечает РИА "Новости", коллеги также обсудили общие усилия в борьбе против коронавируса.
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