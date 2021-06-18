В Киеве разглядели "сигналы" для Украины на саммите в Женеве

В Киеве разглядели "сигналы" для Украины на саммите в Женеве
Фото: White House/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
продолжениеОбозначена главная тема переговоров Зеленского и Байдена
В Незалежной уверены, что мировое сообщество не пойдет на уступки по стране

В мире продолжают обсуждать саммит Россия-США в Женеве, который состоялся 16 июня. Так, на Украине увидели во время встречи Владимира Путина и Джо Байдена позитивные публичные и скрытые сигналы.

Нашел некий посыл для Незалежной в переговорах президентов России и США замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига. Чиновник в эфире телеканала "1+1" подчеркнул, что помимо сигналов, которые стоит рассматривать в позитивном ключе, в Женеве был еще один важный момент. По его словам, встреча стала свидетельством объединенной поддержки евроатлантического сообщества в том, что Украина должна быть целостным государством, а ее суверенитет нерушим. Сибига считает, что никаких компромиссов и уступок по его стране украинцам ждать не нужно. Интересы Незалежной не пострадают.

Напомним, после переговоров лидеры России и США выступили перед журналистами. Путин сообщил, что тема Украины затрагивалась вскользь, а Байден согласился с тем, что альтернативы Минским соглашениям нет. При этом у Москвы перед Киевом лишь одно обязательство – способствовать реализации Минских соглашений. Глава Белого дома, в свою очередь, подчеркнул, что выразил российскому коллеге приверженность Вашингтона территориальной целостности и суверенитета Украины. 

Ранее эксперт предрек Украине падение Киева в случае наступления на Донбасс. 

Полина ИВАНОВА

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Гость259943
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Гость255811
Украина ! Славься в веках ! Назло кацапам татаро-монголам
Не могу найти документы как украинцы защищали украину и Киев от монголов. Об этом история умалчивает. Получается что укры пришли с ордой или появились во времена орды. Шаровары и оселедец явно не из Парижа.
Гость255811
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Украина ! Славься в веках ! Назло кацапам татаро-монголам
СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
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СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
Русофобия, которая со времён последнего Майдана стала государственной политикой и нормой поведения, рулит уже и под землёй. В вагонах Киевского метро кто-то из майданутых узрел таблички, на которых указан завод-производитель вагонов, которые были изготовлены в Российской Федерации. Там правдиво указано, что вагоны метро приехали в Киев из Петербурга ещё в 90-<цензура> годах и служат верой и правдой. Почему этого нужно стесняться, мне лично непонятно.Самый простой способ избавиться от вагонов агрессора - не сдирать таблички, а начать производить свои вагоны! Но нет - отечественные из Кременчуга, где по
полтора века существует вагонный завод, не подходят, зато китайские (многомиллионный контракт) подошли!И это несмотря на то, что в Бостоне (США) выведены из эксплуатации все новые поезда метро - из-за серьезных проблем с безопасностью. Они были поставлены CRRC в феврале 2018 года. Филиппины вернули 48 поездов метро той же китайской государственной фирме.Пока хватает ума только выкрасить старые мосты, снести памятники и восславить нацистских преступников. На них надежда, они найдут способ, как организовать рабочие места на собственном вагоностроительном производстве.
СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
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Русофобия, которая со времён последнего Майдана стала государственной политикой и нормой поведения, рулит уже и под землёй. В вагонах Киевского метро кто-то из майданутых узрел таблички, на которых указан завод-производитель вагонов, которые были изготовлены в Российской Федерации. Там правдиво указано, что вагоны метро приехали в Киев из Петербурга ещё в 90-<цензура> годах и служат верой и правдой. Почему этого нужно стесняться, мне лично непонятно.Самый простой способ избавиться от вагонов агрессора - не сдирать таблички, а начать производить свои вагоны! Но нет - отечественные из Кременчуга, где по
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