В Незалежной уверены, что мировое сообщество не пойдет на уступки по стране

В мире продолжают обсуждать саммит Россия-США в Женеве, который состоялся 16 июня. Так, на Украине увидели во время встречи Владимира Путина и Джо Байдена позитивные публичные и скрытые сигналы.

Нашел некий посыл для Незалежной в переговорах президентов России и США замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига. Чиновник в эфире телеканала "1+1" подчеркнул, что помимо сигналов, которые стоит рассматривать в позитивном ключе, в Женеве был еще один важный момент. По его словам, встреча стала свидетельством объединенной поддержки евроатлантического сообщества в том, что Украина должна быть целостным государством, а ее суверенитет нерушим. Сибига считает, что никаких компромиссов и уступок по его стране украинцам ждать не нужно. Интересы Незалежной не пострадают.

Напомним, после переговоров лидеры России и США выступили перед журналистами. Путин сообщил, что тема Украины затрагивалась вскользь, а Байден согласился с тем, что альтернативы Минским соглашениям нет. При этом у Москвы перед Киевом лишь одно обязательство – способствовать реализации Минских соглашений. Глава Белого дома, в свою очередь, подчеркнул, что выразил российскому коллеге приверженность Вашингтона территориальной целостности и суверенитета Украины.

Ранее эксперт предрек Украине падение Киева в случае наступления на Донбасс.