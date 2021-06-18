В Китае расшифровали тайный смысл учений России в Тихом океане

В Китае расшифровали тайный смысл учений России в Тихом океане
Фото: Ministry of Defence of the Russi/ Twitter.com/ www.globallookpress.com
Наша страна наглядно показала свои военные возможности

Боевые маневры кораблей российского флота в центральной части Тихого океана не являются обычной учебной тренировкой. По мнению китайских экспертов, Россия специально развернула крупномасштабное военное мероприятие с целью показать миру, на что она способна.

В первую очередь, по словам специалиста из Поднебесной, Россия хочет продемонстрировать Западу свою мощь и предостеречь его от каких-либо недружественных действий в свою сторону.

Китайский эксперт издания Sohu Тэн Цзяньцюнь отметил, что проходящие сейчас российские учения являются крупнейшими со времен развала Советского Союза. К выполнению боевых маневров привлечены несколько десятков кораблей, подлодки, а также авиация.

По мнению зарубежного специалиста российская сторона преследует сразу несколько целей. Во-первых, она хочет продемонстрировать свое могущество, а во-вторых, есть практическая необходимость проверить боеспособность нашего флота на дальней дистанции.

Более того, этой игрой мускулов Россия стремится предостеречь от лишних движений иностранные корабли, которые нахально курсируют неподалеку от российских границ, передает слова эксперта издание "ПолитРоссия".

К слову, недавно были раскрыты преимущества главного оружия подводного флота России. Советские "суперторпеды" оказались настоящей морской угрозой для Североатлантического альянса.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость262699
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Гость255859
Когда стану главой Америки никто не будет угрожать блоку НАТО Повторю никто Из любой страны агрессора сделаю пепел
Кривизна твоих мозгов поражает воображение
Гость259361
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об очередном протесте министерства иностранных дел Японии из-за учений, которые российская сторона якобы намеревается провести на острове Итуруп в ближайшее времяПо данным источника агентства в правительстве страны, информацию о готовящихся авиационных учениях Япония получила от США.
Гость259361
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Ведь в России прекрасно понимают, что такой «мирный договор» — это лишь лазейка, через которую Токио пытается добиться от России ничем не оправданной сдачи своей суверенной территории. Кстати, этого не скрывают в Японии, прямо заявляя, что суть и содержание «мирного договора» в ревизии итогов Второй мировой войны и расчете на уступку Москвой, по сути, реваншистским требованиям японского правительства.
Гость259361
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Не пора ли через 75 лет после безоговорочной капитуляции признать итоги развязанной милитаристской Японией кровопролитной войны и строить отношения с соседями не на конфронтационной основе, а на основе поиска подлинного добрососедства и сотрудничества. И перестать навязывать российскому правительству давно ставший анахронизмом и ничего не дополняющий к прекратившей состояние войны Совместной декларации 1956 года «мирный договор».
Гость259361
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Что же касается несуразных протестов по любому поводу хозяйственной или военной деятельности российских ведомств на Курилах или визитов на острова представителей центрального российского руководства, то не пора ли МИД РФ сделать заявление о том, что в Москве впредь не будут реагировать на японские дипломатические демарши, символизирующие притязания официального Токио на территорию России?
Гость259361
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В связи с этим нельзя не отметить разительное отличие в восприятии итогов войны в Германии и Японии. Если в первой признали ответственность прежнего нацистского режима за десятки миллионов убитых и сожженных в печах концлагерей, то в Стране восходящего солнца такой ответственности не только не чувствуют, но и нередко представляют милитаристскую Японию… жертвой обстоятельств и политики других стран.
Андрей
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Гость255859
Когда стану главой Америки никто не будет угрожать блоку НАТО Повторю никто Из любой страны агрессора сделаю пепел
Тяжело править миром под присмотром санитаров в дурке.
Гость256011
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Гость255859
Когда стану главой Америки никто не будет угрожать блоку НАТО Повторю никто Из любой страны агрессора сделаю пепел
С утра нажрался?
Гость258429
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Гость255859
Когда стану главой Америки никто не будет угрожать блоку НАТО Повторю никто Из любой страны агрессора сделаю пепел
Торопись, а то скоро обход главврача, а с ним санитары крепкие.
Гость255859
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Когда стану главой Америки никто не будет угрожать блоку НАТО Повторю никто Из любой страны агрессора сделаю пепел
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