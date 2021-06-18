Наша страна наглядно показала свои военные возможности

Боевые маневры кораблей российского флота в центральной части Тихого океана не являются обычной учебной тренировкой. По мнению китайских экспертов, Россия специально развернула крупномасштабное военное мероприятие с целью показать миру, на что она способна.



В первую очередь, по словам специалиста из Поднебесной, Россия хочет продемонстрировать Западу свою мощь и предостеречь его от каких-либо недружественных действий в свою сторону.

Китайский эксперт издания Sohu Тэн Цзяньцюнь отметил, что проходящие сейчас российские учения являются крупнейшими со времен развала Советского Союза. К выполнению боевых маневров привлечены несколько десятков кораблей, подлодки, а также авиация.

По мнению зарубежного специалиста российская сторона преследует сразу несколько целей. Во-первых, она хочет продемонстрировать свое могущество, а во-вторых, есть практическая необходимость проверить боеспособность нашего флота на дальней дистанции.

Более того, этой игрой мускулов Россия стремится предостеречь от лишних движений иностранные корабли, которые нахально курсируют неподалеку от российских границ, передает слова эксперта издание "ПолитРоссия".

К слову, недавно были раскрыты преимущества главного оружия подводного флота России. Советские "суперторпеды" оказались настоящей морской угрозой для Североатлантического альянса.