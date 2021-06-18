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США вполне способны отказаться от введения новых санкций против России. Таким предположением поделился американский эксперт Алексис Родзянко.
После саммита Владимира Путина и Джо Байдена кое-что изменится. Давление на Москву со стороны Вашингтона может ослабеть, допустил политолог.
Уже введенные рестрикции продолжат действовать, их не отменят. Решения геополитических вопросов, из-за которых были введены ограничения, придется долго ждать, предупредил аналитик.
Снятия имеющихся антироссийских санкций не ожидается. Вероятнее всего, темп введения дополнительных снизится или их приостановят, отметил Родзянко в комментарии "Ленте.ру".
На днях Джо Байден проигнорировал требования Госдепартамента о введении новых рестрикций против "Северного потока – 2". Он отказался от дальнейшего давления на Москву из-за российского газопровода.
Ранее в МИД Германии предположили, что в Америке могут ввести дополнительные ограничительные меры по "СП-2". Однако в Берлине все же надеются на скорое разрешение конфликта.
До этого вступили в действие новые санкции США против российского госдолга. Из-за этого снизятся темпы развития РФ и будет медленнее расти благосостояние жителей нашей страны, считают эксперты.
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