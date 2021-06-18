Давление на нашу страну может ослабеть

США вполне способны отказаться от введения новых санкций против России. Таким предположением поделился американский эксперт Алексис Родзянко.

После саммита Владимира Путина и Джо Байдена кое-что изменится. Давление на Москву со стороны Вашингтона может ослабеть, допустил политолог.

Уже введенные рестрикции продолжат действовать, их не отменят. Решения геополитических вопросов, из-за которых были введены ограничения, придется долго ждать, предупредил аналитик.

Снятия имеющихся антироссийских санкций не ожидается. Вероятнее всего, темп введения дополнительных снизится или их приостановят, отметил Родзянко в комментарии "Ленте.ру".

На днях Джо Байден проигнорировал требования Госдепартамента о введении новых рестрикций против "Северного потока – 2". Он отказался от дальнейшего давления на Москву из-за российского газопровода.

Ранее в МИД Германии предположили, что в Америке могут ввести дополнительные ограничительные меры по "СП-2". Однако в Берлине все же надеются на скорое разрешение конфликта.

До этого вступили в действие новые санкции США против российского госдолга. Из-за этого снизятся темпы развития РФ и будет медленнее расти благосостояние жителей нашей страны, считают эксперты.