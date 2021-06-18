Кулеба объявил о беспомощности России в вопросе вступления Украины в НАТО

Кулеба объявил о беспомощности России в вопросе вступления Украины в НАТО
Дмитрий Кулеба. Фото: John Macdougall/ dpa/ www.globallookpress.com
В Незалежной не собираются считаться с интересами соседей

Некоторые представители киевских властей всерьез верят в то, что когда-нибудь для них распахнутся двери Североатлантического альянса. Разумеется, такое положение дел не может не тревожить Россию. Однако в Киеве убеждены, что Москва ничего не сможет поделать и будет вынуждена принять решение незалежных.

Такое мнение высказал руководитель главного внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба. Дипломат славится своими антироссийскими высказываниями, а на этот раз заявил, что у России нет никаких прав решать судьбу Украины. Мол, когда этот вопрос встанет в полный рост, никто не даст нашей стране право вето на вступление Украины в ряды натовцев. Такими размышлениями Кулеба поделился в эфире шоу "Право на власть" на канале "1+1", выпуск выложен на "Ютуб".

Дипломат со всем политическим пафосом объявил, что его родная страна, несмотря ни на что, пройдет тернистый путь и в конце концов падет в объятия Североатлантической коалиции. Кулеба подчеркнул, что ничто не сможет помешать украинцам, жаждущим сражаться плечом к плечу с натовцами.

Глава украинского МИД не отрицает, что с позицией России придется считаться, однако основная цель Незалежной – обойти это препятствие и вступить в альянс. Особых трудностей в этом вопросе дипломат не видит, так как убежден, что у России нет рычагов давления на ситуацию.

При этом тот же Кулеба заявляет, что введение в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток-2" может нанести огромный удар по Украине. В Киеве боятся, что из-за этого страна потеряет политическую независимость.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость259943
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НАТО - это Норд Американская Террористическая Организация.
Гость255835
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Где они берут таких дегенератов?, Он же дебил, тупое, малограмотное животное. Понятно, что оставшееся население Украины это стадо слабоумных, способных только визжать и хрюкать шо типа путен виноват в том, шо вони дебилоиды. Но не до такой же степени деградации, как эта свинья.
гость
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Дупло твоё, дебил, распахнется, в лучшем случае, для арабов. Остальных очкобандеров то же касается.
Гость256076
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УСРАИНА НЕ ВСТУПИТ В НАТО - ЕЁ НЕ ПРИМУТ - ПОТОМУ ЧТО ЕЁ НЕ БУДЕТ --- РОССИЯ НЕ ДАСТ --- ИЛИ ОНА РАСПАДЕТСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНО ---- РОССИЯ ВЕРНЕТ ВСЕ СВОИ ТЕРРИТОРИИ ВМЕСТЕ С ГЕРОЙ КИЕВОМ - И ТОГДА ПИПЕЦ УКРОПАМ ХОЛОПАМ
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