В Незалежной не собираются считаться с интересами соседей

Некоторые представители киевских властей всерьез верят в то, что когда-нибудь для них распахнутся двери Североатлантического альянса. Разумеется, такое положение дел не может не тревожить Россию. Однако в Киеве убеждены, что Москва ничего не сможет поделать и будет вынуждена принять решение незалежных.



Такое мнение высказал руководитель главного внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба. Дипломат славится своими антироссийскими высказываниями, а на этот раз заявил, что у России нет никаких прав решать судьбу Украины. Мол, когда этот вопрос встанет в полный рост, никто не даст нашей стране право вето на вступление Украины в ряды натовцев. Такими размышлениями Кулеба поделился в эфире шоу "Право на власть" на канале "1+1", выпуск выложен на "Ютуб".

Дипломат со всем политическим пафосом объявил, что его родная страна, несмотря ни на что, пройдет тернистый путь и в конце концов падет в объятия Североатлантической коалиции. Кулеба подчеркнул, что ничто не сможет помешать украинцам, жаждущим сражаться плечом к плечу с натовцами.

Глава украинского МИД не отрицает, что с позицией России придется считаться, однако основная цель Незалежной – обойти это препятствие и вступить в альянс. Особых трудностей в этом вопросе дипломат не видит, так как убежден, что у России нет рычагов давления на ситуацию.

При этом тот же Кулеба заявляет, что введение в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток-2" может нанести огромный удар по Украине. В Киеве боятся, что из-за этого страна потеряет политическую независимость.