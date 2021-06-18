Турция готовит военный плацдарм у границ России

Турция готовит военный плацдарм у границ России
Фото: Turkish Defense Ministry/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Входящая в НАТО страна усиливает давление на Москву с юга

Появление военной базы Турции в Азербайджане угрожает безопасности России и потребует контрмер. Об этом заявил аналитик по вопросам обороны, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

"По сути, это будет база НАТО. После ее создания срок подлета ракет до нашей границы с юга сократится до минимального. (…) Это равнозначно появлению базы НАТО на Украине",

пояснил Леонков в комментарии "Взгляду".

Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что на территории Азербайджана может быть организовано место постоянной дислокации турецких военных и техники. Эту возможность, по его словам, открыла Шушинская декларация, которую он и азербайджанский лидер Ильхам Алиев подписали 16 июня.

Эрдоган, впрочем, отметил, что сначала этот вопрос они обсудят с руководством России. Но странно было бы полагать, что Москва с одобрением отнесется к появлению военной базы страны-члена НАТО в Закавказье.

По Конституции Азербайджана размещение иностранных войск на его на территории на постоянной основе запрещено. Впрочем, это не мешает турецким военным уже многие месяцы не покидать эту страну. По некоторым сведениям, сотни турецких военных инструкторов координировали действия азербайджанских коллег во время конфликта в Нагорном Карабахе.

Более того, Ереван утверждает, что турецкие F-16 вылетали в зону боевых действий осенью 2020 г. с азербайджанских аэродромов. Так что объявление о создании военной базы Турции в Азербайджане, скорее всего, просто вопрос времени. Учитывая интересы Анкары в регионе, недовольство Москвы не заставит ее отступить от своих планов.

Ранее президент РФ Владимир Путин пояснил, почему Россия столь жестко стоит против вхождения Украины в НАТО: в этом случае время подлета вражеских ракет до Москвы составит менее 10 минут.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Сергей
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По Конституции Азербайджана размещение иностранных войск на его территории на постоянной основе запрещено. Но и по Конституции Молдовы, тоже запрещено иметь российские базы и склады с боеприпасами - и что? А все правительства (с1992 г.) Молдовы, и мировое сообщество требовало их убрать, а Россия обещала убрать...И как убирает их...?
Шаман
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Турцию готовят для удара по РФ. Пока это доверяют Эрдогану, перед самим ударом Эрдогану дадут выбор или идешь на РФ и списываем тебе грехи, или заменят Эрдогана на послушного лидера.
Стратегия будет проста, выход в Абхазию (там у Турции отличные связи), потом бросок в нац республики кавказа и взятие геленджикских "апарт-отелей" (их удобно охранять, там есть вертолетные площадки и подземные укрепления), потом вперед в поволжье под флагами нац-республик. Естественно никакое ЯО никакой кремль не применит, <цензура> в кремле уже половина "разно-бердыевых".
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