Обозначена главная тема переговоров Зеленского и Байдена

В МИД Украины указали на самый животрепещущий вопрос

Киевские политики всеми силами стараются организовать встречу украинского лидера Владимира Зеленского с американским президентом Джо Байденом. При этом незалежных больше всего интересует возможность привлечь Америку к решению проблемы Донбасса.

Надеждами Киева поделился руководитель внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба. Дипломат объявил, что вашингтонская администрация может серьезно повлиять на ситуацию в Донбассе. Он назвал конфликт на юго-востоке государства "темой номер один", которую необходимо обсудить с американцами. Своим мнением дипломат поделился в эфире шоу "Право на власть" на канале "1+1", запись есть в "Ютуб".

К слову, ранее Кулеба объявил, что у России нет возможности повлиять на вступление Украины в НАТО.

Ольга ФЕДОРОВА

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