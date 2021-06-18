"Чрезвычайная ситуация": Лукашенко рискует проиграть войну Западу

"Чрезвычайная ситуация": Лукашенко рискует проиграть войну Западу
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.bу
Батька допускает много ошибок в своей политике

События вокруг белорусского государства приковали к себе внимание всего международного сообщества. Несмотря на то, что руководство Республики всегда было себе на уме, сейчас наступает критический момент, который может обернуться проигрышем главы государства Александра Лукашенко. Такого мнения придерживается политолог Валерий Карбалевич.

Эксперт указывает, что Минск совершает необдуманные действия, которые ему вредят. По его мнению, сейчас Белоруссия перешла некие границы в отношениях с западными государствами и во внутренней политике.

Из-за скандала с внезапно севшим на белорусской территории ирландским самолетом позиции Республики серьезно пошатнулись. Карбалевич считает, что после резонансного инцидента минские власти пытались смягчить ситуацию, ради чего и выпустили нашумевшее интервью с главным фигурантом дела оппозиционером Романом Протасевичем.

Мол, его специально выставили в роли покаявшегося преступника, который начал активно сдавать своих подельников. Эксперт убежден, что такие действия не произвели впечатление на западные государства. Там продолжают кричать про права человека и недопустимость действий Минска, а также вводят санкции.

"Все это свидетельствует о чрезвычайной ситуации, в которой оказалась страна", - размышляет в своем телеграм-канале политолог.

При этом Карбалевич считает, что Лукашенко вряд ли удастся стабилизировать ситуацию и в начавшемся противостоянии с Западом его ждут большие проблемы.

К слову, недавно в Литве заявили, что Белоруссия атакует Европу при помощи мигрантов. Минск ослабил контроль на границах, через которые теперь к соседям проникают сирийцы и иракцы.

Ольга ФЕДОРОВА

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ЮрийГость
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Гость264538
Кораблевич, прекрати нести чушь! Ты бредишь и тебе надо лечиться😥 Оракул, как ты уже надоел))) <цензура> лучше на завод поработай, а не пудрить мозги нормальным людям.
Тут дело не только в Кабалевичах но и в тех кто владеет этими насквозь лживыми сайтами вот у них-то фамилия Лукашенко вызывает зубной скрежет не секрет что сми России принадлежат в большинстве жидам которым ой как хочется пограбить госсобственность Беларусии по этому они срадостью публикуют писанины разных Кабалевичей-сплетников награждая оных титулом политолог хотя это обычное лживое ботало
Шаман
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Когда Запад (а он достаточно тупой, и эта тупость спасает режимы Минск-Баши, Кремле-Баши и прочих Аркадагов), осознает, что слово мигранты в отношении беларусов означает белые-квалифицированные-специалисты, то он просто впитает в себя половину населения РБ, оставив пана-картошенко с силовиками и дыркой от бублика.
Гость264560
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гостю...38 А тебе и лечение уже не поможет, <цензура> у тебя нет объекта для лечения (мозга)! Ты, видимо, с пула первого?
Гость255811
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Пуля в затылок и все решение проблем. В России тоже самое
Гость264538
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Кораблевич, прекрати нести чушь! Ты бредишь и тебе надо лечиться😥 Оракул, как ты уже надоел))) <цензура> лучше на завод поработай, а не пудрить мозги нормальным людям.
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