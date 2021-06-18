Батька допускает много ошибок в своей политике

События вокруг белорусского государства приковали к себе внимание всего международного сообщества. Несмотря на то, что руководство Республики всегда было себе на уме, сейчас наступает критический момент, который может обернуться проигрышем главы государства Александра Лукашенко. Такого мнения придерживается политолог Валерий Карбалевич.



Эксперт указывает, что Минск совершает необдуманные действия, которые ему вредят. По его мнению, сейчас Белоруссия перешла некие границы в отношениях с западными государствами и во внутренней политике.

Из-за скандала с внезапно севшим на белорусской территории ирландским самолетом позиции Республики серьезно пошатнулись. Карбалевич считает, что после резонансного инцидента минские власти пытались смягчить ситуацию, ради чего и выпустили нашумевшее интервью с главным фигурантом дела оппозиционером Романом Протасевичем.

Мол, его специально выставили в роли покаявшегося преступника, который начал активно сдавать своих подельников. Эксперт убежден, что такие действия не произвели впечатление на западные государства. Там продолжают кричать про права человека и недопустимость действий Минска, а также вводят санкции.

"Все это свидетельствует о чрезвычайной ситуации, в которой оказалась страна", - размышляет в своем телеграм-канале политолог.

При этом Карбалевич считает, что Лукашенко вряд ли удастся стабилизировать ситуацию и в начавшемся противостоянии с Западом его ждут большие проблемы.

К слову, недавно в Литве заявили, что Белоруссия атакует Европу при помощи мигрантов. Минск ослабил контроль на границах, через которые теперь к соседям проникают сирийцы и иракцы.