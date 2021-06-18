На Западе не принято открыто выражать свою позицию

То, что президента Швейцарии Ги Пармелена удивила прямота Владимира Путина на встрече с Джо Байденом, вполне объяснимо. Такое мнение выразил эксперт Андрей Бакланов.

Глава европейской страны симпатизирует такой черте российского лидера. Он предполагал, что беседа глав РФ и Америки сложится именно так. И "сразу почувствовал, что между ними как людьми, все складывается хорошо", цитирует телеканал RTS.

По словам швейцарского президента, Путин не тот, кто ходит вокруг да около. Он говорит обо всем конкретно, "слушает и отвечает", что нравится Ги Пармелену, передает телеканал "360".

На Западе не принято открыто выражать свою позицию. Поэтому глава этой страны ЕС так поражен прямотой коллеги из России. В Европе и США говорят то, что зачастую "не совпадает с их внутренней позицией... они приспосабливаются к не очень честной игре", пояснил Бакланов.

Между тем у нашей страны "по всем вопросам открытая позиция", она ничего не утаивает и выгоды не ищет. Отечественные политики в основных международных вопросах внешней политики всегда приходят к согласию, отметил эксперт.

В целом наша внешняя политика не похожа на западную. Потому и "Путин всегда прямо говорит", пояснил аналитик в эфире радио Sputnik, добавив, что тем самым президент выражает мнение народа.

В последние дни СМИ живо обсуждают прошедшую в Женеве встречу Владимира Путина и Джо Байдена. Многие эксперты считают, что она отразится на дальнейших отношениях России и США. Некоторые допускают, что теперь Вашингтон может отказаться от введения новых санкций против Москвы.

Ничего особенного после саммита президентов РФ и Америки ждать не приходится. Однако и плохих перемен не предвидится. В частности, рубль укрепляется, и россияне могут смело покупать доллары.