В Польше ужаснулись решению США "передать" Варшаву в руки Москвы и Берлина

В Польше ужаснулись решению США "передать" Варшаву в руки Москвы и Берлина
Фото: Oliver Contreras/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Местная интеллигенция трубит тревогу

Действия нынешней американской администрации серьезно тревожат некоторых представителей европейских государств. Так, именитый польский профессор Мечислав Рыба убежден, что Вашингтон решил сдать интересы Варшавы и готов отдать государство под российско-немецкий патронат.

Эксперт считает, что действующий американский лидер Джо Байден отводит нашему государству важное место на международной арене. На этом фоне президент стал пренебрегать интересами таких стран, как Польша и Венгрия.

Сейчас позиции поляков и американцев серьезно разошлись, что, разумеется, негативно влияет на положение Варшавы. Рыба утверждает, что его родина является единственным центром силы, который способен дать отпор формирующемуся союзу между Россией и Германией.

В беседе с журналистами издание Nasz Dziennik эксперт указал, что главнокомандующий американцев выстраивает внешнюю политику таким образом, что страны Центральной Европы фактически передаются под контроль Берлина, а через него и в руки Москвы.

Профессор убежден, что Российская Федерация воспользуется появившимися возможностями и максимально укрепит свои позиции в данном регионе. Рыба также пожаловался на мифические кибератаки, за которыми, по его мнению, стоят всесильные российские хакеры. Мол, таким образом Москва пытается дискредитировать Варшаву и усмирить ее.

К слову, недавно Польша попросила Еврокомиссию наказать Германию за сотрудничество с Россией. Поляки считают немцев "подельниками" Москвы из-за поддержки "Северного потока-2".

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость263142
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"что страны Центральной Европы фактически передаются под контроль Берлина, а через него и в руки Москвы. " Собственно, с 1941 по 1945 так и произошло, в таком же порядке.
Шаман
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У Польши есть исторический шанс, если она сумеет стать Славянской федерацией, то есть поддерживать разные языки внутри одной страны (хотя бы польский и русский), то она может стать великой и никакие союзы слабеющей германии и вымирающей РФ - ей станут не страшны. Славянская федерация может вобрать в себя: Польшу, Чехию, Словакию, Украину, Беларусь, Литву, Латвию, далее Венгрию, Румынию, Болгарию = а это уже 130+ миллионов человек и выходы на моря!
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