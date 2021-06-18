Местная интеллигенция трубит тревогу

Действия нынешней американской администрации серьезно тревожат некоторых представителей европейских государств. Так, именитый польский профессор Мечислав Рыба убежден, что Вашингтон решил сдать интересы Варшавы и готов отдать государство под российско-немецкий патронат.



Эксперт считает, что действующий американский лидер Джо Байден отводит нашему государству важное место на международной арене. На этом фоне президент стал пренебрегать интересами таких стран, как Польша и Венгрия.

Сейчас позиции поляков и американцев серьезно разошлись, что, разумеется, негативно влияет на положение Варшавы. Рыба утверждает, что его родина является единственным центром силы, который способен дать отпор формирующемуся союзу между Россией и Германией.

В беседе с журналистами издание Nasz Dziennik эксперт указал, что главнокомандующий американцев выстраивает внешнюю политику таким образом, что страны Центральной Европы фактически передаются под контроль Берлина, а через него и в руки Москвы.

Профессор убежден, что Российская Федерация воспользуется появившимися возможностями и максимально укрепит свои позиции в данном регионе. Рыба также пожаловался на мифические кибератаки, за которыми, по его мнению, стоят всесильные российские хакеры. Мол, таким образом Москва пытается дискредитировать Варшаву и усмирить ее.

К слову, недавно Польша попросила Еврокомиссию наказать Германию за сотрудничество с Россией. Поляки считают немцев "подельниками" Москвы из-за поддержки "Северного потока-2".