Введение единой валюты станет сигналом о потере республикой независимости

Россия не откажется от Белоруссии, поскольку вложила в нее очень много денег. Но каким именно образом она укрепит свое влияние на республику, станет понятно к 2024 году. В этом убежден бывший руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико.

По словам бывшего банкира, а также экс-претендента на пост главы Белоруссии, Москве придется определиться со сценарием по Минску до очередных президентских выборов в РФ. Выбор, по сути, предстоит сделать из двух вариантов: или посадить в кресло руководителя республики предсказуемого и подконтрольного человека, или углубить интеграцию до уровня поглощения. Сигналом о реализации второго сценария станет введение единой валюты с центром эмиссии в РФ.

При этом вариант просто с "контролем" слишком рискованный, считает Бабарико: Москва на этом уже обжигалась.

"После всех событий, в том числе с посадкой самолета, сказать уверенно, что ситуация управляется достаточно, тоже сложно",

– пояснил Бабарико в интервью РБК. На вопросы издания он отвечал из СИЗО, где находится с июня 2020 г. в связи с подозрениями в незаконной финансовой деятельности во время управления Белгазпромбанком. По мнению экспертов, он по-прежнему является одним из наиболее сильных соперников действующего президента РБ Александра Лукашенко. Впрочем, длительный тюремный срок может помешать ему претендовать на эту должность.

В мае МИД Белоруссии сообщил, что работа по дорожной карте создания Союзного государства РФ и РБ идет активно и продуктивно: из 28 пунктов осталось согласовать всего два. При этом в Минске уверяют, что интеграция не означает потери суверенитета для республики.