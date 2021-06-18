Москва определится с планом слияния России и Белоруссии к 2024 году

Москва определится с планом слияния России и Белоруссии к 2024 году
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Введение единой валюты станет сигналом о потере республикой независимости

Россия не откажется от Белоруссии, поскольку вложила в нее очень много денег. Но каким именно образом она укрепит свое влияние на республику, станет понятно к 2024 году. В этом убежден бывший руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико.

По словам бывшего банкира, а также экс-претендента на пост главы Белоруссии, Москве придется определиться со сценарием по Минску до очередных президентских выборов в РФ. Выбор, по сути, предстоит сделать из двух вариантов: или посадить в кресло руководителя республики предсказуемого и подконтрольного человека, или углубить интеграцию до уровня поглощения. Сигналом о реализации второго сценария станет введение единой валюты с центром эмиссии в РФ.

При этом вариант просто с "контролем" слишком рискованный, считает Бабарико: Москва на этом уже обжигалась.

"После всех событий, в том числе с посадкой самолета, сказать уверенно, что ситуация управляется достаточно, тоже сложно",

пояснил Бабарико в интервью РБК. На вопросы издания он отвечал из СИЗО, где находится с июня 2020 г. в связи с подозрениями в незаконной финансовой деятельности во время управления Белгазпромбанком. По мнению экспертов, он по-прежнему является одним из наиболее сильных соперников действующего президента РБ Александра Лукашенко. Впрочем, длительный тюремный срок может помешать ему претендовать на эту должность. 

В мае МИД Белоруссии сообщил, что работа по дорожной карте создания Союзного государства РФ и РБ идет активно и продуктивно: из 28 пунктов осталось согласовать всего два. При этом в Минске уверяют, что интеграция не означает потери суверенитета для республики.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость256150
Пожаловаться Ответить
Гость255859
Белоруссы наивные России нужна ваша земля
Да не земля. Вопрос в другом. Чтобы эта земля не досталась западу и чтобы для РФ опять не было проблем как с хохлами. Западу эта земля нужна только как рынок сбыла и дешёвая раб.сила, также им нужны проблемы для РФ и как можно меньше конкуренции на рынках. А у Белорусов действительно мало выбора, либо развалить свою страну и лечь под прибалтов, либо войти в РФ. Народ вообще един, что белорусы, что русские, что украинцы. Искусственное разделение.
Гость264282
Пожаловаться Ответить
А что за флаг на фото статьи????
Гы
Пожаловаться Ответить
Нет, с начала тысячелетия так и не получилось, и вдруг опять? Музыкантов надо менять, а не пересаживаться. Никто бы из них не отказался, но наша нынешняя модель ни им, ни нам не по душе.
Гость255859
Пожаловаться Ответить
Белоруссы наивные России нужна ваша земля
1
новости партнеров

Турция готовит военный плацдарм у границ России

Входящая в НАТО страна усиливает давление на Москву с юга

"Чрезвычайная ситуация": Лукашенко рискует проиграть войну Западу

Батька допускает много ошибок в своей политике

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1670 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей