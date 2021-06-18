Американцам пришлось "помахать кулаками после драки"

Накануне Белый дом заявил о том, что во время встречи в Женеве Джо Байден бросил вызов Владимиру Путину, несмотря на то, что ничего подобного президент США не говорил, подводя итоги переговоров. Политолог Дмитрий Евстафьев указал на то, что так администрация лидера американцев просто пытается набрать очков перед избирателями.

Эксперт отметил, что встреча не могла кардинально изменить отношения Москвы и Вашингтона, но она помогла их не ухудшить. По двум сферам – кибербезопасности и дипломатических контактов, по которым удалось договориться, пока ничего не понятно. Однако Байден не стал идти на публичное обострение отношений с Путиным, за что подвергся в США критике. Американские СМИ напали на своего президента, поэтому ему пришлось сделать подобное заявление о вызове российскому коллеге.

Политолог в разговоре с "Общественной службой новостей" призвал не обращать на это внимание.