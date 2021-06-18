Участники съезда "Единой России" проголосуют в специальном помещении из-за коронавируса

Участники съезда "Единой России" проголосуют в специальном помещении из-за коронавируса
Фото: er.ru
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой число делегатов и гостей сокращено втрое

На съезде "Единой России", который состоится 19 июня в Москве, будут соблюдаться все санитарные требования, объявленные в связи с эпидемией COVID-19. Об этом сообщается на сайте партии.

Все делегаты должны представить справку об отрицательном ПЦР-тесте и быть в маске. Везде будет строго соблюдаться социальная дистанция.

Для процедуры тайного голосования единороссы будут проходить в отдельное помещение. Там установят системы обеззараживания воздуха. Тач-панели, с помощью которых будет проходить голосование, будут регулярно дезинфицировать. Делегаты также смогут обрабатывать руки санитайзерами.

Кроме того, на территории "Экспоцентра", где соберутся единороссы, будет работать пункт экспресс тестирования на ковид. Онлайн-трансляция съезда будет идти на сайте "ЕР".

В мае "Единая Россия" провела предварительное голосование по кандидатам, которые будут представлять партию на выборах в сентябре. На съезде 19 июня делегаты утвердят партийные списки. Также планируется утвердить проект предвыборной программы "Единой России". После этого документ направят для изучения в регионы, чтобы затем доработать с учетом поступивших предложений.

Единый день голосования состоится в России 19 сентября 2021 года. Россиянам предстоит выбрать новый состав Госдумы, а также глав некоторых субъектов Федерации и членов местных заксобраний.

Николай ВИКТОРОВ

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