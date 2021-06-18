Постпред Незалежной пожаловался европейцам на президента РФ

Суверенитет Украины может пошатнуться, если Россия и дальше будет напоминать об исторически единых корнях украинцев и русских. Такими опасениями поделился постпред Киева при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Возмущение украинской стороны вызвало высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что СССР, а ранее и Российская империя были основаны на территориях, где проживали люди, называвшие себя "русскими" и "православными". Таким образом, указал Путин, решение Киева вычеркнуть русских из списка "коренных народов" Украины выглядит "некорректно, смешно и глупо".

В Киеве, однако, ни ущербный список коренных народов, ни дискриминационный закон о языке на суд ОБСЕ выносить не стали, но сделали свои выводы из слов главы Кремля.

"Намерение России подорвать государственность, суверенитет и территориальную целостность Украины остается неизменным. В своем недавнем интервью 9 июня телеканалу "Россия-1" президент Путин снова говорил о том, что русские и украинцы якобы являются одним народом",

– пожаловался Цымбалюк европейцам. Он напомнил, что "тюрьма народов", коим, по его мнению, являлся СССР, не существует уже 30 лет. Но Москва, напоминая про многовековую общую историю, покушается на независимость Киева и не позволяет Украине быть суверенным национальном государством, следует из выступления постпреда Незалежной в ОБСЕ.

Законопроект о коренных народах Украины поступил в Верховную раду в мае 2021 года. Его инициатором стал президент Украины Владимир Зеленский. В перечне признанных народностей есть даже малочисленные караимы и крымчаки, но нет русских. О том, к чему приведет утверждение этого закона, ранее предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.