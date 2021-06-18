Киев опроверг слова Путина о единстве народов России и Украины

Киев опроверг слова Путина о единстве народов России и Украины
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool /Global Look Press/ www.globallookpress.com
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Постпред Незалежной пожаловался европейцам на президента РФ

Суверенитет Украины может пошатнуться, если Россия и дальше будет напоминать об исторически единых корнях украинцев и русских. Такими опасениями поделился постпред Киева при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Возмущение украинской стороны вызвало высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что СССР, а ранее и Российская империя были основаны на территориях, где проживали люди, называвшие себя "русскими" и "православными". Таким образом, указал Путин, решение Киева вычеркнуть русских из списка "коренных народов" Украины выглядит "некорректно, смешно и глупо".

В Киеве, однако, ни ущербный список коренных народов, ни дискриминационный закон о языке на суд ОБСЕ выносить не стали, но сделали свои выводы из слов главы Кремля.

"Намерение России подорвать государственность, суверенитет и территориальную целостность Украины остается неизменным. В своем недавнем интервью 9 июня телеканалу "Россия-1" президент Путин снова говорил о том, что русские и украинцы якобы являются одним народом",

пожаловался Цымбалюк европейцам. Он напомнил, что "тюрьма народов", коим, по его мнению, являлся СССР, не существует уже 30 лет. Но Москва, напоминая про многовековую общую историю, покушается на независимость Киева и не позволяет Украине быть суверенным национальном государством, следует из выступления постпреда Незалежной в ОБСЕ.

Законопроект о коренных народах Украины поступил в Верховную раду в мае 2021 года. Его инициатором стал президент Украины Владимир Зеленский. В перечне признанных народностей есть даже малочисленные караимы и крымчаки, но нет русских. О том, к чему приведет утверждение этого закона, ранее предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

Николай ВИКТОРОВ

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Гость256365
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Гость264482
Единые корни у свидомных только со свынями, можно сказать общая генетика, даже трудно сказать кто из них появился раньше.
Ничего подобного. Зная наших жителей Кубани и сравнивая с Украинцами понимаешь что это братские народы. Им и название государства нужно поменять с Украина на Кубаноиды.
Гость264482
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Единые корни у свидомных только со свынями, можно сказать общая генетика, даже трудно сказать кто из них появился раньше.
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