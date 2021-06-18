Париж остается сторонником санкций против Москвы

Политикам и дипломатам Франции придется очень постараться, соблюдая линию поведения, выработанную на высшем уровне. Поскольку, с одной стороны, решено налаживать отношения с Россией, с другой – как можно сильнее на нее давить.

О двойственном подходе к взаимоотношениям с РФ в эфире BFM TV рассказал министр иностранных дел Пятой республики Жан-Ив Ле Дриан. Он признал, что сейчас на всех встречах поднимается тема отмены санкций против Москвы. Так вот позиция Парижа твердая – никаких уступок.

"Франция придерживается позиции, что необходимо продолжать оказывать давление и сохранить санкции",

– заявил министр, отметив, что его личное мнение заключается в том, что санкции в отношении России вполне эффективны и удерживают ее от провокаций на международной арене.

В то же время Россия – европейская страна, так сказать, сосед, от которого никуда не деться, поэтому нужно выстраивать диалог, даже если это невыносимо трудно в сложившихся обстоятельствах. Поэтому Франция будет вести переговоры и укреплять отношения с Россией, сообщил глава МИД.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что санкционная политика в отношении России бесперспективна, и призвал коллег по ЕС переходить к политике "требовательного диалога".

Со своей стороны Россия дала понять, что готова восстанавливать связи с Западом, несмотря на действующие санкции. Однако в ЕС должны понимать, что на каждый выпад против РФ последует ответ, предупредил глава МИД Сергей Лавров.