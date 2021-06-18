Экс-президент Незалежной будет проситься в НАТО и Евросоюз

Бывший президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко засобирался в Турцию, где намерен снова жаловаться на мифическую российскую агрессию. Об этом сообщает пресс-служба его партии в пятницу, 18 июня.

Отмечается, что "шоколадный король" всея Незалежной будет принимать участие в Анталийском дипломатическом форуме под эгидой лично турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Петр Алексеевич запланировал обсудить широкий круг вопросов, в том числе противодействие "российской агрессии", усиление двустороннего сотрудничество с Украиной, а также продвижение соборной на европейском и евроатлантическом направлении, причем, начиная с Плана действий по членству в НАТО.

Кроме пана Порошенко в Турцию отправляются глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и первый замминистра иностранных дел Эмине Джапарова.

В мероприятии будут участвовать посланцы ЮАР, Узбекистана, Афганистана, Иордании, Малайзии, Сомали, Ирана, Палестины.

Что касается Североатлантического блока, в который так упорно пытается попасть киевский режим и где ему не особо рады, то не все члены альянса хотят видеть нынешнюю Незалежную в его рядах. Так, буквально сегодня об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

🔴 Jean-Yves Le Drian est l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV-RMC https://t.co/DIzxmMdi1l — BFMTV (@BFMTV) June 18, 2021

"Считаю, что условия для вступления Украины в НАТО сейчас еще не созданы", – сказал министр в интервью телеканалу BFM.

