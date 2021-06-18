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Бывший президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко засобирался в Турцию, где намерен снова жаловаться на мифическую российскую агрессию. Об этом сообщает пресс-служба его партии в пятницу, 18 июня.
Отмечается, что "шоколадный король" всея Незалежной будет принимать участие в Анталийском дипломатическом форуме под эгидой лично турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Петр Алексеевич запланировал обсудить широкий круг вопросов, в том числе противодействие "российской агрессии", усиление двустороннего сотрудничество с Украиной, а также продвижение соборной на европейском и евроатлантическом направлении, причем, начиная с Плана действий по членству в НАТО.
Кроме пана Порошенко в Турцию отправляются глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и первый замминистра иностранных дел Эмине Джапарова.
В мероприятии будут участвовать посланцы ЮАР, Узбекистана, Афганистана, Иордании, Малайзии, Сомали, Ирана, Палестины.
Что касается Североатлантического блока, в который так упорно пытается попасть киевский режим и где ему не особо рады, то не все члены альянса хотят видеть нынешнюю Незалежную в его рядах. Так, буквально сегодня об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
🔴 Jean-Yves Le Drian est l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV-RMC https://t.co/DIzxmMdi1l— BFMTV (@BFMTV) June 18, 2021
"Считаю, что условия для вступления Украины в НАТО сейчас еще не
созданы", – сказал министр в интервью телеканалу BFM.
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