Истерика и призывы к конфронтации охватили всю страну, считает журналист

Политические и аналитические круги Польши продолжают жить историей. Они спят и видят готовность России "напасть" на страну, устраивая вокруг нее сговоры с Германией на фоне равнодушия со стороны Запада и Соединенных Штатов. При появлении отдаленных перспектив в пересмотре отношений между Кремлем и Белым домом Варшава начинает тормошить все вокруг, крича о том, что на кону "московское вторжение", пишет местный обозреватель Ян Энгельгард.

Такое поведение Польша демонстрирует после недавнего саммита Путина с Байденом. Объяснить этот феномен непросто из-за множества факторов. По мнению журналиста, современная польская общественность производит таких же фантазеров и сторонников теорий заговора, из которых состоит сама.

"Есть и те, кто считает, что сейчас мы видим повторение событий 1939 года, в самом преддверии появления пакта Молотова – Риббентроп. Этой паранойей пользовались в качестве аргумента некоторые политики, которые считают себя серьезными. Есть и оппортунисты – их больше всех. Они публично повторяют эту ересь, чтобы никто не заподозрил их в инакомыслии. Чем можно еще объяснить торжественный протест против "Северного потока – 2" единогласным голосованием за резолюцию Сейма?" – задается риторическим вопросом Энгельгард.

В целом же, полагает обозреватель, в стране нет никого, кто смог бы адекватно оценить государственную политику в сфере энергетики. Власти скорее занимаются в этом отношении демонстративной деятельностью – именно поэтому Сейм дружно встал и проголосовал "за". Исключение составил лишь депутат Павел Кукиз, однако его мотивы неясны.

"На фоне этого психоза саммит Путин – Байден сильно травмировал местных политиков. Говорить с Путиным? Как наивно! Вот мы – это другое дело: хорошо знаем россиян, имеем на то многовековой опыт, и знаем, что с ними разговаривать нельзя! Такое мнение, в том числе прозвучавшее в интервью с главой МИД Збигневом Рау, позволяет сделать вывод о том, что безумие во внешней политике Польши стало весьма опасным", – уверен журналист.

На первом плане внешней повестки Варшавы, полагает обозреватель, эмоции и фобии, которые доходят до паранойи. В стране происходят ожесточенные споры: кто из них кремлевский агент, а кто предатель. В таких условиях нетрудно примерно оценить уровень политической грамотности обывателей.

"Сходите на рынок и послушайте простых людей: "А вы знаете, что скоро война? На нас Россия нападет". В это верят и образованные люди. Оппозиция обвиняет правящую партию в проведении политики Кремля, а те называют их в ответ "агентами Германии". Заниматься внешней политикой нормально невозможно – получается только истерить, науськивать, призывать к конфронтации и проповедничеству", – высказался Энгельгард в своей статье на Myśl Polska.

Ранее Варшава попросила Еврокомиссию ограничить Берлин в ряде прав в составе ЕС за сотрудничество с Москвой.