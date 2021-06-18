Незалежная уже официально переходит под внешнее управление Штатов, считает дипломат

Украинский народ столкнулся с беспрецедентным унижением перед Соединенными Штатами, полагает официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Так российская госслужащая прокомментировала новость о недавнем совместном заявлении посольства США и представительства Евросоюза на Украине.

Напомним, ранее дипломатические миссии Соединенных Штатов и Европейского союза заявили, что преобразования на Украине продвигаются не самым лучшим образом.

США потребовали от местной администрации ускорить работы по реформам, для чего порекомендовали сформировать "независимые комиссии" с советниками, которые смогли бы выбрать подходящего кандидата на ту или иную государственную должность. Речь идет о судьях, прокурорах, а также руководителе Национального антикоррупционного бюро, сообщает Regnum.

По словам Захаровой, партнеры все еще могут удивлять российских коллег. Речь идет о публичном переходе Украины под внешнее управление.

"Украинский народ унижали по-разному. Но так ещё никогда", – написала представитель российского МИД в своем телеграм-канале.

Ранее заместитель главы офиса президента Украина Андрей Сибига заявил, что с помощью недавнего саммита Путина и Байдена Штаты направили Украине скрытый посыл. Администрация Белого дома, полагает представитель Киева, решила подтвердить приверженность суверенитету и территориальной целостности Незалежной, а также поддержать ее государственные интересы.

Накануне постпред Украины при ОБСЕ заявил, что напоминание о едином историческом наследии со стороны России грозит Незалежной потерей суверенитета.