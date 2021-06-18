Хозяин Белого дома дал "зеленый свет" хакерам из РФ, полагают противники действующей администрации

Президент США Джо Байден вызвал шквал критики у американских экспертов после того, как он в ходе саммита в Женеве передал российскому коллеге Владимиру Путину список из 16 секторов экономики, которые не должны подвергаться кибератакам. Мнения разгневанных аналитиков и политиков собрал телеканал Fox News.

Они сочли опасным нынешний политический курс действующего хозяина Белого дома по сдерживанию России.

Список Байдена из 16 ключевых инфраструктурных объектов, которые "закрыты" для российских кибератак, фактически дал Москве зеленый свет, чтобы атаковать все, что не входит в этот перечень, без серьезных последствий для РФ, полагают эксперты по нацбезопасности и высокопоставленные республиканцы.

"Мы должны усложнять шаги России, а не наоборот. И, конечно, не давать зеленый свет каким-либо видам атак", – заявила старший научный сотрудник Института Гудзона Ребекка Хайнрикс.

Научный сотрудник фонда "Наследие" Кара Фредерик уверена, что большинство киберпреступников в РФ "действуют с молчаливого одобрения государства".

"Вместо того, чтобы рисовать мишени на этих 16 секторах, мы должны разрушить их сети", – подчеркнула она.

Критические замечания в адрес Байдена посыпались и со стороны его противников из Республиканской партии, чья реакция на список варьировалась от недоверия до гнева.

В частности, сенатор от штата Висконсин Рон Джонсон сказал, что лидер США "обозначил Путину красные линии, которые он теперь должен соблюдать". Он назвал странным требование Байдена прекратить кибератаки лишь в 16 секторах экономики, а не во всех.

По его словам, решение новой администрации не вводить санкции в отношении газопровода "Северный поток-2" и переданный Путину список свидетельствует "о слабости, которую наши противники заметят и которой воспользуются".

Напомним, 16 июня в Женеве прошла первая очная встреча Путина и Байдена, в ходе которой американский лидер передал президенту РФ перечень отраслей в Штатах, которые не должны подвергаться кибератакам. В него вошли химический, коммуникационный, энергетический, аграрный и финансовый сектора, а также критическое производство, дамбы, ВПК, экстренные службы, производство продуктов питания.

