Спецслужбы Республики и их иностранные партнеры нашли хакерские следы в РФ

Недавнюю хакерскую атаку на польских госчиновников совершена с территории России. Об этом заявил лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость", вице-премьер Ярослав Качиньский в пятницу, 18 июня.

По его словам, жертвами кибератаки стали министры и депутаты различных политических партий, передает Reuters.

"Анализ наших служб и секретных служб наших союзников позволяет нам однозначно утверждать, что кибератака была осуществлена ​​с территории Российской Федерации. Ее масштабы и размах широки", – сказал Качиньский.

Ранее в этом месяце польские СМИ сообщили, что электронные письма, отправленные некоторыми правительственными чиновниками из их личных ящиков, в том числе и от первого помощника премьер-министра, были вскрыты и стали доступны в соцсети "Телеграм".

На этой неделе глава кабмина Матеуш Моравецкий заявил, что электронную почту "захватили посторонние лица". Его помощник Михал Дворчик сказал, что некоторые письма и информация были украдены из почтовых ящиков, принадлежащих ему и его семье, и опубликованы в телеграм-канале, а некоторые и вовсе фальсифицированы.

При этом он не смог точно указать, когда именно произошла утечка данных, однако подчеркнул, что не использовал электронную почту для отправки писем с информацией, которая могла представлять угрозу для государственной безопасности.

В среду, 16 июня, по факту кибератаки правительство представило о ней данные во время заседания нижней палаты парламента. По запросу Моравецкого оно прошло в закрытом режиме.

Напомним, в этом же день в Женеве прошел саммит президентов РФ и США. После его завершения стало известно, что на нем поднималась тема безопасности в киберпространстве, в частности, Владимир Путин получил от Джо Байдена список из 16 секторов американской экономики, которые должны быть "закрыты" для хакерских атак. Этот шаг хозяина Белого дома вызвал шквал критики со стороны его оппонентов в Штатах.

