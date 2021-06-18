Они могут затронуть сразу несколько отраслей экономики

Министры иностранных дел стран-членов Европейского союза достигли согласия в принципиальном решении о введении экономических ограничений в отношении Белоруссии. Так, 18 июня представители евродипломатии сообщили, что в ответ на экстренную посадку самолета Ryanir и арест обвиняемого в экстремизме Романа Протасевича решили наказать Минск по нескольким экономическим направлениям.

Участники единодушно заявили, что намерены затронуть нефтегазовый сектор, калийное производство и табачную продукцию. Также Брюссель намерен запретить экспорт оружия, включая спортивное.

Известно, что члены ЕС планируют ограничить Минск в новых кредитах, а также запретить торговать ценными бумагами.

"Лучшее, на что мы можем надеяться на данный момент, – это политическое соглашение", – приводит RP-Online слова одного из европейских дипломатов.

Он также сообщил, что Вена "колебалась в финансовом секторе" – здесь речь шла о запрете для европейских банковских организаций оказывать Минску помощь в выпуске гособлигаций и выдавать ссуды.

Ранее сообщалось о том, что Австрия решила "притормозить" работу над финансовыми ограничениями против белорусской администрации. Ряд европейских дипломатов уточнили, что Вена воспротивилась намерению некоторых стран Евросоюза вынести санкционные меры в отношении Минска в виде перекрытия доступа к деньгам, которые поступают ЕС.

В начале июня экс-кандидат на должность президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что чешским властям необходимо добиться международного трибунала против главы республики Александра Лукашенко.