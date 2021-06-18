Президент США решил унизить могущественную страну, считает обозреватель

Президент Соединенных Штатов Джо Байден произнес ряд весьма унизительных для российской стороны слов в ходе выступления на женевском саммите. Такое заявление сделал китайский обозреватель.

Как отмечает источник, свидетельством тому стало высказывание американского лидера о том, что Россия в настоящее время находится "в очень и очень трудном положении", а также испытывает "давлением Китая" из-за протяженной границы с КНР.

"Байден может стесняться говорить такую ​​ерунду во время личной встречи с Путиным, потому что, если бы он это сделал, последний, скорее всего, немедленно опроверг бы его. Подобная беспочвенная провокация – это унижение русского народа, который относится к одной из самых могущественных стран", – пишет Global Times.

По мнению китайских журналистов, Штаты причинили России огромный вред, а Байден лишь пытается переложить эту вину на Пекин. Издание напомнило, что после распада СССР Штаты расширились на восток и включили в НАТО все страны Варшавского договора, а затем решили переключиться на Украину. Сейчас Белый дом продолжает давить на Кремль санкциями.

"Сухопутная граница между Китаем и Россией действительно длинная, но это бесспорная и очень мирная граница. Между людьми по обе стороны границы ведутся активные экономические обмены. Китай и Россия являются стратегическими партнерами по сотрудничеству, и их взаимное доверие имеет прочную политическую основу. Слова Байдена о "давлении" – не более чем ложь. Комплексное стратегическое партнерство КНР и РФ прошло испытания и стало незаменимым общим стратегическим ресурсом двух стран", – отмечает Global Times.

Ранее японское издание NHK заявило, что главным итогом женевского саммита стало ядерное соглашение, которое имеет большое значение для Токио.