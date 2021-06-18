Незалежная обвинила ЕС в том, что сообщество не финансирует проекты интерконнекторов между соборной и странами Старого Света

Постмайданные правители Незалежной не могут ни спать, ни есть, чтобы ежедневно не выдавать на-гора требовательные реляции, адресованные то Европе, то США, то внеземным цивилизациям, которые должны обязать Россию прокачивать газ через украинскую территорию после запуска "Северного потока-2". Более того, киевскому режиму прямо-таки нужны от европейцев железобетонные гарантии безопасности и финансовых потоков.

С очередным посланием Старому Свету и Америке выступилглава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон через "Фейсбук".

По его словам, договор на транзит российского газа через Незалежную технически возможно продлить на 15 лет уже 5 июля.

"Этот шаг не требует значительных усилий и фактически его можно сделать несколькими кликами в соответствующей ИТ-системе", – считает топ-менеджер.

Выполнение данного контракта должно быть обеспечено и гарантировано не только "Газпромом", но и европейскими партнерами Киева, включая Берлин.

"Украина готова обеспечить транспортировку всех необходимых объемов газа из РФ в ЕС. Договор на продление контракта после 2024 года, о чем говорят европейцы, должен иметь очень мощные гарантии безопасности и финансовые гарантии от европейских партнеров", – подчеркнул пан Макогон.

По его мнению, реальное наличие контракта с "Газпромом" с запуском газопровода "Северный поток-2" не гарантирует украинской стороне обеспечение физического транзита и его оплату через три года.

А предпосылкой для всех последующих переговоров для сохранения транзитного маршрута российского газа является обеспечение Незалежной военной и энергетической безопасности.

"Нужна поддержка ЕС и США в расширении со стороны стран ЕС на Украину интерконнекторов с Польшей, Словакией и Венгрией", – заметил украинец.

В довершении он пожаловался на то, что Брюссель до сих пор не финансирует проекты интерконнекторов между Украиной и странами-членами Евросоюзы.

Ранее сегодня с берегов Днепра раздался еще один стон в отношении "СП-2", на сей раз из уст главы Минэнерго Германа Галущенко. Этот деятель объявил о плане Киева по борьбе с российской трубой после ее достройки – власти соборной хотят добиться, чтобы она не была заполнена на все 100%. Таким образом, ГТСУ будет спасена.

