Киев также продлил рестрикции в отношении российских журналистов

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против олигарха Дмитрия Фирташа и бизнесмена Павла Фукса. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в пятницу, 18 июня.

По его словам, в отношении Фирташа применены максимально возможные рестрикции из-за его участия в титановом бизнесе и за поставки сырья, которое потом якобы отправляется на военные предприятия России. Данные поставки отследили украинские разведчики, передает УНИАН.



Против Фукса "введен полный комплект санкций, которые мы можем применить согласно нашему законодательству", отметил пан Данилов. Он не уточнил, в чем конкретно провинился данный бизнесмен.

Кроме того, СНБО продлил ограничительные меры в отношении ряда граждан РФ, в частности это касается гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян. Об этом сообщает РИА "Новости".



"Не лох лютуе", – кратко отреагировала Симоньян в "Твиттере" на действия подопечных президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, в феврале нынешнего года СНБО ввело санкции против лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" и предпринимателя Виктора Медведчука. Ему вменяется сотрудничество с Россией и некая госизмена.

