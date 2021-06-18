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Решение Москвы выйти из Договора по открытому небу разочаровало членов Североатлантического блока. Об этом говорится в заявлении НАТО, распространенном на их официальном сайте в пятницу, 18 июня.
"Мы глубоко сожалеем об уведомлении Россией о своем решении выйти из Договора по открытому небу – важного юридически обязательного документа, способствующего транспарентности, безопасности и стабильности, а также взаимному доверию в евроатлантическом регионе", – следует из текста документа.
В альянсе отметили, что не раз призывали Москву вернуться к соблюдению ДОН и предпринимали многочисленные шаги для нахождения конструктивного решения вопросов по договору.
Натовцы призвали российскую сторону за оставшиеся шесть месяцев до вступления в силу решения РФ передумать и вернуться к полному соблюдению ДОН.
Ранее сегодня на Смоленской площади уведомили, что участие России в Договоре по открытому небу завершится 18 декабря 2021 года. МИД РФ попросил в кратчайшие сроки созвать конференцию стран-участниц ДОН для рассмотрения последствий выхода Москвы из этого соглашения.
Договор был подписан в 1992 г. и позволил 34 государствам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
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