Москва уведомила стран-участниц соглашения о завершении участия в нем РФ в декабре 2021 года

Решение Москвы выйти из Договора по открытому небу разочаровало членов Североатлантического блока. Об этом говорится в заявлении НАТО, распространенном на их официальном сайте в пятницу, 18 июня.

"Мы глубоко сожалеем об уведомлении Россией о своем решении выйти из Договора по открытому небу – важного юридически обязательного документа, способствующего транспарентности, безопасности и стабильности, а также взаимному доверию в евроатлантическом регионе", – следует из текста документа.

В альянсе отметили, что не раз призывали Москву вернуться к соблюдению ДОН и предпринимали многочисленные шаги для нахождения конструктивного решения вопросов по договору.

Натовцы призвали российскую сторону за оставшиеся шесть месяцев до вступления в силу решения РФ передумать и вернуться к полному соблюдению ДОН.

Ранее сегодня на Смоленской площади уведомили, что участие России в Договоре по открытому небу завершится 18 декабря 2021 года. МИД РФ попросил в кратчайшие сроки созвать конференцию стран-участниц ДОН для рассмотрения последствий выхода Москвы из этого соглашения.

Договор был подписан в 1992 г. и позволил 34 государствам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.