Решение России выйти из ДОН разочаровало НАТО

Решение России выйти из ДОН разочаровало НАТО
Фото: Florian Gaertner/ photothek.de vi/ www.globallookpress.com
Москва уведомила стран-участниц соглашения о завершении участия в нем РФ в декабре 2021 года

Решение Москвы выйти из Договора по открытому небу разочаровало членов Североатлантического блока. Об этом говорится в заявлении НАТО, распространенном на их официальном сайте в пятницу, 18 июня.

"Мы глубоко сожалеем об уведомлении Россией о своем решении выйти из Договора по открытому небу – важного юридически обязательного документа, способствующего транспарентности, безопасности и стабильности, а также взаимному доверию в евроатлантическом регионе", – следует из текста документа.

В альянсе отметили, что не раз призывали Москву вернуться к соблюдению ДОН и предпринимали многочисленные шаги для нахождения конструктивного решения вопросов по договору.

Натовцы призвали российскую сторону за оставшиеся шесть месяцев до вступления в силу решения РФ передумать и вернуться к полному соблюдению ДОН.

Ранее сегодня на Смоленской площади уведомили, что участие России в Договоре по открытому небу завершится 18 декабря 2021 года. МИД РФ попросил в кратчайшие сроки созвать конференцию стран-участниц ДОН для рассмотрения последствий выхода Москвы из этого соглашения.

Договор был подписан в 1992 г. и позволил 34 государствам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Васысуалий Голожупаротько
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логика НАТО - "Вот стою на асфальте в лыжи обутый ...то ли лыжи не едут то ли я е...ый! После таких" разочарований" "партнёров" остаётся только покрутить пальцем у виска в их сторону
Лис
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"В альянсе отметили, что не раз призывали Москву вернуться к соблюдению ДОН"... А НАТО с такой же настойчивостью "призывало" США "вернуться к соблюдению ДОН"? Нет? Твари двуличные... Пусть идут и разбираются с теми, кто первым вышел из договора - Россия не обязана ничего соблюдать в одностороннем порядке. Классические западные двойные стандарты.
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