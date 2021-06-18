Зеленский ввел санкции против главы "Ростеха"

О решении объявил лично президент

СНБО Украины приняло решение ввести санкции против главы российской компании "Ростех" Сергея Чемезова. Также под рестрикции попал замглавы совета директоров "ВСМПО-Ависма" Михаил Шелков. Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

Из-за чего было приянто такое решение не уточнили.

Ранее Киев объявил о продлении ряда санкций против нескольких россиян – в частности журналистов Дмитрия Кисилева и Маргариты Симонян.



Роман ИГНАТОВ

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