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СНБО Украины приняло решение ввести санкции против главы российской компании "Ростех" Сергея Чемезова. Также под рестрикции попал замглавы совета директоров "ВСМПО-Ависма" Михаил Шелков. Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.
Из-за чего было приянто такое решение не уточнили.
Ранее Киев объявил о продлении ряда санкций против нескольких россиян – в частности журналистов Дмитрия Кисилева и Маргариты Симонян.
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