Одобрение президента РФ республиканцами может плохо сказаться на антироссийской политике США

Джо Байден переживает не лучшие времена своего президентства. Спустя почти полгода с момента вступления в должность глава США начал стремительно терять свои позиции из-за Владимира Путина. Об этом пишет американское издание Slate.

Журналист Уильям Салетан написал в статье, что за годы правления Дональда Трампа в республиканской партии произошли значительные изменения. Если раньше они придерживались жесткости в отношении России, то за прошедшие годы "сдались" Путину. Теперь только каждый третий республиканец считает военную мощь Москвы серьезной угрозой для Вашингтона, остальные же придерживаются мнения о необходимости сотрудничества между странами.

"Только 4% республиканцев по сравнению с 44% демократов считают Россию "величайшей геополитической угрозой для Соединенных Штатов". Только 29% республиканцев по сравнению с 51% демократов согласны с тем, что Россия является "врагом Соединенных Штатов", – пишет обозреватель.

Такая позиция сторонников республиканской партии, по заявлению журналиста, буквально связывает Байдену руки. Если он решится принять новые меры по сдерживанию России, то велика вероятность, что в стране и в парламенте его не поддержат. Подобные прецеденты уже были: в прошлом году, согласно опросам, большинство демократов поддержали отправку войск НАТО "для защиты балтийских союзников от российского вторжения", а вот республиканцы этого делать не стали.

Более того, отметил Салетан, в республиканской партии рейтинг одобрения Путина в значительной степени выше, чем у нынешнего президента США.

На минувшей неделе Владимир Путин и Джо Байден провели встречу в Женеве – первую с момента присяги американского лидера и нескольких скандальных заявлений в адрес российского коллеги. Итоги саммита многие американцы восприняли неоднозначно.