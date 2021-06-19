Американцы настаивают на исходящей от газопровода угрозе

После женевского саммита госсекретарь США Энтони Блинкен отправился в Польшу, чтобы обсудить "Северный поток – 2". Стороны договорились, что продолжат борьбу против российского газового проекта.

Блинкен во время встречи с министром инсторанных дел Польши Збигневом Рау обсудили сотрудничество по борьбе с угрозой энергетической безопасности Европы, которую представляет "Северный поток – 2". Об этом говорится в официальном заявлении Госдепартамента США.

"Секретарь подчеркнул важность защиты наших демократических ценностей, в том числе свободы СМИ и уважения гражданских прав, поскольку Польша с нетерпением ждет возможности стать председателем ОБСЕ в 2022 году", – указали в Госдепе.

Ранее Варшава выражала крайнее недовольство тем, что американцы решили в первую очередь пообщаться с российским президентом, а не нанести визит к польским властям. Они, впрочем как и официальный Киев, настаивали на предварительном визите Байдена в Польшу до женевского саммита.

Сейчас Варшава пытается исправить возникшую проблему с достройкой "конкурента "Северного потока-2" Batlic Pipe – работы были приостановлены Данией из-за проблем с экологическим разрешением на строительство. В Польше настаивают, что причиной неурядицы с газовым проектом стал именно российский газопровод.