Захарова подколола попавший в безысходную ситуацию Киев

Захарова подколола попавший в безысходную ситуацию Киев
Мария Захарова. Фото: Alexander Kulebyakin/www.globallookpress.com
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Дипломат пословицей ответила на заявление украинского министра о Крыме

Официальный представитель МИД России Мария Захарова язвительно прокомментировала высказывание главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы о саммите "Крымской платформы".

В Незалежной ранее сообщили, что это международное мероприятие будет самым масштабным из всех, что "за 30 лет независимости" принимала страна. Кулеба заявил о важности грядущего события. Захарова ответила на грандиозные планы украинской стороны русской пословицей (орфография и пунктуация сохранены).

"...сколько не говори халва, во рту слаще не станет",

написала она в Телеграм, указав на безысходную ситуацию, в которую попала Незалежная.

Со временем Киев умерил аппетиты – если раньше намеревались вернуть Крымский полуостров, то теперь довольствуются "ярким мероприятием", отметила Захарова, назвав украинских деятелей мазохистами.

К обсуждению планов украинской стороны подключились пользователи – под постом дипломата развернулась оживленная дискуссия.

"Денег-то так много, что куры не клюют. Вот и тратят на всякую ерунду", "Зеленский скажет зажигательную речь на ломанном английском , а участники "платформы" виртуально похлопают его по виртуальному плечу  приговаривая "Good, Good, Вольдемар ! " "Надеюсь, что саммит пройдёт в российских Симферополе или Ялте. Откроет саммит Аксёнов. Все иностранные гости посмотрят, что такое российский Крым итд...., но за украинские деньги",

– пишут комментаторы (орфография и пунктуация сохранены).

Саммит "Крымской платформы" запланирован на 23 августа. На мероприятие пригласили представителей европейских стран, а также Британии, Турции, Штатов и Канады. "Крымская платформа", как ранее заявлял украинский лидер Владимир Зеленский, должна помочь Киеву вернуть полуостров.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гостьnemez
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Гость264138
Уже посмотрели Крым этим летом. Захаровой надо туда слетать. За какое место она еще не укусила Украину. Результат нулевой. Мало того что с 2017 года действует соглашение об ассоциации с Евросоюзом, так теперь еще и в НАТО вступит. Тогда начнется приступ бешенства в российских СМИ. За что боролись-на то напоролись. Надо не гадить на всех подряд, а научиться мирно сосуществовать.
Вы только и можете гадить всем и России и Китаю и Белорусии.На большее вы не способны!!!У людей горе а вы дебилы радуетесь как ненормальные из психухки.
Гость265067
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Гость264138
Уже посмотрели Крым этим летом. Захаровой надо туда слетать. За какое место она еще не укусила Украину. Результат нулевой. Мало того что с 2017 года действует соглашение об ассоциации с Евросоюзом, так теперь еще и в НАТО вступит. Тогда начнется приступ бешенства в российских СМИ. За что боролись-на то напоролись. Надо не гадить на всех подряд, а научиться мирно сосуществовать.
Вы дебилы хоть поняли с этой ассоциацией ЕС в куда наступили? Ассоциация или союз возможен только среди равных. А ныне вы там просто слуги у Германии и Франции. С квотами. И убитой промышленности аплодируют Айрбас и Сименс. А НАТО это стандарты военного вооружения и управления. Это НЕ стандарты уровня жизни. А уж про гадить не хохлам рассуждать. Вы были космической и авиационной державой. Ныне даже на аграрную не тянете.
Гость264138
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Уже посмотрели Крым этим летом. Захаровой надо туда слетать. За какое место она еще не укусила Украину. Результат нулевой. Мало того что с 2017 года действует соглашение об ассоциации с Евросоюзом, так теперь еще и в НАТО вступит. Тогда начнется приступ бешенства в российских СМИ. За что боролись-на то напоролись. Надо не гадить на всех подряд, а научиться мирно сосуществовать.
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