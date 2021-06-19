Дипломат пословицей ответила на заявление украинского министра о Крыме

Официальный представитель МИД России Мария Захарова язвительно прокомментировала высказывание главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы о саммите "Крымской платформы".

В Незалежной ранее сообщили, что это международное мероприятие будет самым масштабным из всех, что "за 30 лет независимости" принимала страна. Кулеба заявил о важности грядущего события. Захарова ответила на грандиозные планы украинской стороны русской пословицей (орфография и пунктуация сохранены).

"...сколько не говори халва, во рту слаще не станет",

– написала она в Телеграм, указав на безысходную ситуацию, в которую попала Незалежная.

Со временем Киев умерил аппетиты – если раньше намеревались вернуть Крымский полуостров, то теперь довольствуются "ярким мероприятием", отметила Захарова, назвав украинских деятелей мазохистами.

К обсуждению планов украинской стороны подключились пользователи – под постом дипломата развернулась оживленная дискуссия.

"Денег-то так много, что куры не клюют. Вот и тратят на всякую ерунду", "Зеленский скажет зажигательную речь на ломанном английском , а участники "платформы" виртуально похлопают его по виртуальному плечу приговаривая "Good, Good, Вольдемар ! " "Надеюсь, что саммит пройдёт в российских Симферополе или Ялте. Откроет саммит Аксёнов. Все иностранные гости посмотрят, что такое российский Крым итд...., но за украинские деньги",

– пишут комментаторы (орфография и пунктуация сохранены).

Саммит "Крымской платформы" запланирован на 23 августа. На мероприятие пригласили представителей европейских стран, а также Британии, Турции, Штатов и Канады. "Крымская платформа", как ранее заявлял украинский лидер Владимир Зеленский, должна помочь Киеву вернуть полуостров.