Москва не настроится на диалог, пока ее причисляют к "лагерю плохих парней"

Эксперт проанализировал саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена и отметил, что это мероприятие было из немногих позитивных за последние годы. Однако, чтобы наладить диалог, не нужно на этом останавливаться.



Старший научный сотрудник Фонда оборонных приоритетов Дэниэл Дэвис указал на склонность США к демонизации России, что не играет на руку американской власти. В статье для портала 19FortyFive он отметил возможность решения некоторых вопросов в отношениях двух стран. При этом остаются моменты, которые, вероятно, не дадут Вашингтону и Москве достичь полного согласия. Среди них признание Крыма российским, пишет эксперт. Кроме того, российские власти продолжат возражать против вступления в НАТО Грузии и Украины, а также воспринимать войска альянса у границ страны как угрозу безопасности.

Пока Штаты не изменят политику в отношении России, надеяться на полноценный диалог не стоит, считает Дэвис. Он подчеркнул, что Вашингтон при любом неугодном для него поступке обвиняет Москву во всех смертных грехах. При таком раскладе ситуация не изменится в пользу американцев.

"Это не увеличивает шансы на то, что Москва изменит свое поведение для удовлетворения наших желаний",

– говорится в статье.

Саммит Путина и Байдена прошел в Женеве 16 июня. Встреча продлилась более четырех часов.